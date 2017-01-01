Urfa Haber

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Sağlık
AK Parti Urfa İl Başkanı belli oldu
Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 7 yaralı
Jandarmanın müdahalesi soruşturmalık oldu
OSM kavşağında kaza: 1 yaralı
YSK seçim takvimini tamamladı!
YSK'dan flash karar
Tatlıses Milletvekili Adayı mı Oluyor
Urfa'da fuarın kapıları 2. kez açılıyor
AK Parti Urfa İl Başkanı belli oldu
Siverek’te köyü çekirgeler bastı
Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 7 yaralı
Jandarmanın müdahalesi soruşturmalık oldu
OSM kavşağında kaza: 1 yaralı
YSK seçim takvimini tamamladı!
YSK'dan flash karar
Bahar Yorgunluğuna Dikkat
Tatlıses Milletvekili Adayı mı Oluyor
Urfa'da fuarın kapıları 2. kez açılıyor
HÜDPAR'dan sevinç konvoyu
Beyazgül aday adayı oldu
HDP nin 2.aday adayı Oba oldu
Emniyete sızan yılan yakalandı
Dikkatsiz yaya ağır yaralandı
Fatih Mehmet Bucak aday adaylığı başvurusu yaptı
Adıyaman'da depremde 267 ev hasar gördü
Emine Erdoğan Urfa'ya geldi
Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu
Yerel kalkınmada Şanlıurfa paneli
AK Parti Urfa İl Başkanı belli oldu
Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 7 yaralı
Jandarmanın müdahalesi soruşturmalık oldu
OSM kavşağında kaza: 1 yaralı
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Siyaset
AK Parti Urfa İl Başkanı belli oldu
AK Parti İl Başkanı Zeynelabidin Beyazgül'ün aday adaylık için istifasının ardından partiyi seçime götürecek i...
Güncel
Siverek’te köyü çekirgeler bastı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Ortaköy ve çevresini çekirgeler bastı....
Güncel
Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 7 yaralı
Şanlıurfa’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı....
Güncel
Jandarmanın müdahalesi soruşturmalık oldu
Jandarmanın köylülere sert müdahalede bulunduğu görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı....
Urfa Haberleri
OSM kavşağında kaza: 1 yaralı
Şanlıurfa merkezde yer alan OSM kavşağında motorsiklet ve otomobil çarpıştı. 1 kişi yaralandı....
Siyaset
YSK seçim takvimini tamamladı!
YSK'nın seçim takvimininde cumhurbaşkanlığı için aday gösterme tarihleri belli oldu....
Siyaset
YSK'dan flash karar
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven "Seçim takvimini bugün açıklayacağız" dedi....
Sağlık
Bahar Yorgunluğuna Dikkat
Özel Şanmed Hastanesi İç Hastalıklar Uzmanı Dr.Hasan TOY; bahar aylarının gelmesine dikkat çekerek vatandaşlar...
Yazarlar
İbrahim PEYNİR
GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ
Ercan AKKAR
BELEDİYENİN YAĞMURLA İMTİHANI…
Adalet YILDIRIM
ODA SEÇİMLERİ VE ÖNEMİ…
Ahin GÜNEŞ
İçimdeki asi çocuk
Osman GEREM
ARAKANDA HAK İHLALLER.
Recep KOÇAK
İmam Serahsi’nin diyarından
Tahir COŞANDAL
TRT TELEVİZYONU BİZİ SAHİPLENİYOR MU?..
Duygu SUCUKA
ŞIRNAK
Yrd.Doç.Dr.A.Cihat KÜRKÇÜOĞLU
GÖBEKLİ TEPE KİTAPLARI
Dilek AKIN
Bitirin ve evlilik programlarını
Saffet KURAMAZ
Ülkemde Konuşmak Zenginliktir
Şerif BENDAŞ
ÜLKE GÜNDEMİMİZ
Tatlıses Milletvekili Adayı mı Oluyor
Daha önce 4 kez veto yiyen Şanlıurfalı Ünlü Sanatçı Tatlıses'in 24 Haziran Milletvekili seçimleri için aday a...
Urfa'da fuarın kapıları 2. kez açılıyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye tarafından 11 nisanda hizmete açılan Fuar Merkezi, Tarım Fuarı ile kapılarını ik...
HÜDPAR'dan sevinç konvoyu
Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın HÜDAPAR'ın 24 Haziran seçimlerine katılabileceğini açıklaması Urfada HÜDAPAR'lılar...
Beyazgül aday adayı oldu
AK Parti Urfa il başkanı Zeynel Abidin Beyazgül görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı oldu....
HDP nin 2.aday adayı Oba oldu
24 Haziran erken seçimlerinden milletvekili adayı olmak isteyenler başvurularını yapmaya başladı....
Emniyete sızan yılan yakalandı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün bahçesinde yakalanan yılan, doğaya bırakıldı....
Dikkatsiz yaya ağır yaralandı
Şanlıurfa’da üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yar...
Fatih Mehmet Bucak aday adaylığı başvurusu yaptı
Urfa'da önde gelen Bucak aşiretine mensup iş adamlarından ekonomist çiftçi Fatih Mehmet Bucak AK Parti'den ad...
Adıyaman'da depremde 267 ev hasar gördü
Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Samsat ilçesinde yaşanan 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 267 evde ...
Emine Erdoğan Urfa'ya geldi
Yerel Tohum Buluşmalarının üçüncüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla Şa...
Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu
Tefecilik yaptıkları öne sürülen çeteye yönelik 3 aylık çalışmanın ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda ...
Yerel kalkınmada Şanlıurfa paneli
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ’Yerel Kalkınmada Şanlıurfa Modeli’ paneli düzenlendi....
Şanlıurfa'lı çocuklar dinazorlarla tanıştı
Şanlıurfalı çocuklar, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde dinozorların gizemli dünyası ile buluşmanın mutlulu...
Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her 2 sürücü de yaralandı....
Kırıkçı'dan SKM Başkanlığı Açıklaması
AK Parti Şanlıurfa Seçim Koordinasyon Başkanlığına getirilen, Abdurahman Kırkıçı sosyal medya hesabından açıkl...
Avrupa Seçimlerin Ertelenmesini İstedi
24 Haziran Seçimlerinin, AB kriterlerini taşımaması, seçim güvenliği ve OHAL nedeniyle seçimlerin ertelenmesi ...
Seçim için, Uyum Yasaları TBMM'de kabul edildi
Uyum Yasaları olarak bilinen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda...
Gül’den Davutoğlu’na sürpriz teklif
Muhalefetin ortak adayı olarak ismi ortaya atılan Abdullah Gül; önceki gece sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi...
Erdoğan: Abdullah Gül diye bir derdimiz yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün isminin zikredildiğinin hatırlatılması üzerine “B...
Şanlıurfalı engellilerin azmi başarıyı getirdi
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi takımlarından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bir sezon aradan ...
Şanlıurfa'da terör operasyonu 5 tutuklama
Şanlıurfa'da sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri ve terör örgütü PKK/YPG prop...
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Şanlıurfa'da 68 kaçak göçmen yakalandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Afganistan uyruklu 68 kaçak göçmen yakalandı....
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Şanlıurfa'da sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret edip terör propagandası yaptığı iddia edilen 11 zanlı adli...
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