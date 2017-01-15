11 Nisan projesinde cami projesi iptal mi edildi

2 bin 500 metrekarelik alana yapılacak olan cami inşaatının henüz başlamaması “Acaba cami projesi sümen altı mı edildi?” sorularını akıllara getirdi.

SPOR Bakanlığından alınan Şanlıurfa’nın en önemli yerinde bulunan arazisi 400 proje vaadiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine devredildi. Celalettin Güvenç’in başkan olduğu o dönemde Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 yeşil alan yapılması kararlaştırıldı.Ancak projeye sonradan AVM’de eklendi. Ardından projenin ihalesi Türkiye’nin önemli firmalarından TÜRKMALL’a verildi. Anlaşmaya göre işletme hakkı 30 yıl boyunca Turk Mall olacak. 42 dönüm 11 Nisan projesinin temeli ise 7 Mart 2015’te atıldı.

Unutuldu mu?

11 Nisan projesinde yer alan cami projesinde ise henüz bir adım atılmış değil…Eski hal pazarı yönünde 2 bin 500 metrekarelik alana yapılacak olan cami inşaatının henüz başlamaması “Acaba cami projesi sümen altı mı edildi?” sorularını akıllara getirdi.Vatandaşlar projenin hala hayata geçirilememesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan cami projesinin ne zaman hayata geçirileceği ise merak konusu…

Proje ortaklaşa yapılabilir

Novada Park AVM Müdürü Çağrı Dabak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Cami projesiyle ilgili şunları söylemişti:Cami yapımı bizde değil. Projelendirme aşamasında Belediyeyle, AVM’nin kot farkıyla Cami arasında bir köprü oluşturup 2 projeyi birleştirme konusu konuşuldu. İmalatı bizde değil ama ilerleyen dönemde Camii projesinin yapılacağını tahmin ediyoruz. Bu proje bizim firma tarafından mı yoksa Büyükşehir tarafından mı yapılacağı konusu henüz netlik kazanmış değil. HAVAŞ durağının yanında büyük bir alan var. Camii projesi burada hayata geçirilecektir. Ortaklaşa da yapılabilir. Ama bu Camii eninde sonunda yapılıp büyük bir üst geçitle buraya bağlanacak. Camii ve köprü yapımı konusunda firmamızla Büyükşehir arasında bir protokol yapılabilir.”