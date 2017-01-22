13 yaşındaki kız öğrenciye iğrenç istismar

Denizli'de bir öğretmen tarafından sınıfta yapılan ankette 13 yaşındaki kız çocuğu, arkadaşının babası tarafından cinsel istismara uğradığını yazdı. Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

''BANA SÖYLEMEDİĞİNİZ ŞEYLERİ BU ANKETE YAZIN''

Denizli'de bir ortaokulda 8 Aralık günü rehberlik öğretmeni, "Bana söyleyemediğiniz şeyleri ankete doldurun ve yazın." dedi. Bunun üzerine 13 yaşındaki N.U., başından geçenleri ankete yazdı. N.U.'nun anketinde, arkadaşının babası G.S. isimli şahıs tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasını gören öğretmen, durumu okul yönetimine bildirdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Okul yönetiminin de durumu polise bildirmesi üzerine şüpheli şahıs G.S. gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen G.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.