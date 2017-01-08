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15 tatilin ne zaman başlayacağı belli oldu
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 15 tatilin ne zaman başlayacağı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 tatil ile ilgili açıklamasını duyurdu. Yapılan açıklama öğrencileri sevindirdi; 15 tatil için sayılı günler kaldı...

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Tarih: 08-01-2017 10:58
15 tatilin ne zaman başlayacağı belli oldu
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2016-2017 eğitim öğretim yılı için 15 tatilin ne zaman başlayacağı özelikle öğrenciler tarafından dört gözle bekleniyordu. Beklenen haber geldi MEB 15 tatilin bu yıl 20 Ocak'ta başlayacağını duyurdu. İkinci dönemin 6 Şubat'ta başlayacağı açıklanırken tatile çok az bir zaman kalmış olması öğrencileri keyiflendirdi. İşte 15 tatil hakkındaki tüm bilgiler...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
 
2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başladı ve 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 23 Ocak 2017-3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.
 
2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.
Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.






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