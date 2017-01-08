15 tatilin ne zaman başlayacağı belli oldu

2016-2017 eğitim öğretim yılı için 15 tatilin ne zaman başlayacağı özelikle öğrenciler tarafından dört gözle bekleniyordu. Beklenen haber geldi MEB 15 tatilin bu yıl 20 Ocak'ta başlayacağını duyurdu. İkinci dönemin 6 Şubat'ta başlayacağı açıklanırken tatile çok az bir zaman kalmış olması öğrencileri keyiflendirdi. İşte 15 tatil hakkındaki tüm bilgiler...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başladı ve 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 23 Ocak 2017-3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.



2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.