15 Temmuz Gazisi Şanlıurfalılara dehşet gecesini anlattı

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Harran Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan 15 Temmuz gazisi Sabri Ünal, o dehşet gece’yi Şanlıurfalılara anlattı.

Urfa CITY Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda düzenlenen programa Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hacı Yaygın, Üniversite Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Nacar, İl Müftüsü İhsan Açık, Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, STK temsilciler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.İstiklal Marşı ve Şehitler için saygı duruşunun ardından Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisinin okuduğu Kuran’ı Kerim’le başlayan programda 15 temmuz için hazırlanan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Allah’ın yardımlarını unutmamalıyız

Programın açılışında o gece ile ilgili konuşan Rektör Ramazan Taşaltın, Çanakkale savaşından örnek vererek; “Çanakkale savaşında Seyit Onbaşı 250 kiloluk topu kaldırdı. Şimdi tartışıyorlar; Yok 250 kilo değildi de 215 kiloydu… Teknik olarak atılan top mermisinin dik gitmesi lazımken bu gidip geminin bacasından giriyor. Yine teknik olarak bacadan girdiğinde patlaması lazım. Ama orada değil de aşağıya inip patlıyor. Bunu kendi kaynakları söylüyor. 15 Temmuz için de, bu geçerli. Hiç kimsenin beklemediği şeyler oldu. Mesela Harran İlahiyat 2009 mezunu olan ve şu an yazılım işi ile meşgul uğraşan Gazimiz Sabri Ünal’ın üzerinden iki tank geçiyor. İnsanlar tankın önüne rahatlıkla atlayabiliyorlardı. Bu gibi konular teknik olarak açıklanmaz. Allah’ın yardımlarını unutmamalıyız” dedi.

Gözyaşlarına hakim olamadı

İl Müftüsü, Gençlik Spor İl Müdürü, Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Celil Abuzer ve Harran Öğrenci Konseyi Başkanı Barış Yaşar’ın da birer selamlama konuşması yaptığı konferansa konuşmacı olarak katılan Gazi Sabri Ünal o gece’yi anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

O gece korku nedir anlamıyorduk

O gece işten geç geldiği ve her zamanki gibi bilgisayarın başına geçtiğini anlatan Gazi Sabri Ünal; “Ben bilgisayarımı açınca sosyal medyada boğaz köprüsünün kapatıldığını söylüyorlardı. Önce bir anlam veremedim. Darbe hiç aklımıza gelmezdi. Daha sonra darbe olduğu söylentileri üzerine alt kata indim. Kardeşlerimi çağırdım ‘dedim hadi çıkıyoruz darbe olmuş. Üç dakikada sokağa çıktık. Daha sonra ben kardeşlerimi gönderip yaya olarak giderken tankların geldiğini gördüm. Tanka taş attım, durması için yola çıktım. Ama tank hiç durmadan üzerime geldi. Baktım çarpacak hemen yere yattım iki paletin arasında kalınca hiçbir şey olmadan kurtuldum. Sonra ikinci tank geldi onu da durdurmak istedim, o da üzerime geldi. Onda da tankın iki paleti arasında kaldım ama kolum paletin altında kaldı ve ezildi. O gece korku nedir anlamıyorduk” diye konuştu.

Konferansın sonunda Gazi Sabri Ünal’a plaket takdimi yapıldı. Ve toplu fotoğraf çekimine geçildi.