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16 yaşındaki ehliyesiz sürücü ölümden döndü
Şanlıurfa’da yarış yaptığı iddia edilen 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil önce kaldırıma ardından korkuluklara çarptı.

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Tarih: 15-01-2017 19:32
16 yaşındaki ehliyesiz sürücü ölümden döndü
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Şanlıurfa'da yarış yaptığı iddia edilen 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil önce kaldırıma ardından korkuluklara çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki Şanlıurfa Hal Pazarı (ŞUTİM) önünde meydana geldi. İddiaya göre, babasının 63 F 2578 plakalı otomobilini izinsiz aldıktan sonra arkadaşlarıyla gezmeye çıkan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.S.S., ŞUTİM ile GAP Arena Stadının arasında karşılaştığı iki otomobille yarışmaya başladı. ŞUTİM önünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, yan refüje çarpıp kaldırıma çıktı. ŞUTİM'in demir korkuluklarına da çarpan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, yeniden yola dönerek yaklaşık 50 metre ilerde durabildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan B.İ. ve A.A. yaralandı. Sürücü M.S.S. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken diğer yaralılar ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan B.İ.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı gören vatandaşlar, üç otomobilin yarıştığını ve kazanın bu nedenle yaşandığını iddia etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 




Kaynak: haberler.com



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