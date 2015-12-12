Reklam
Bugun...


17 Aralık soruşturmasında 14 şüpheli serbest!
17 Aralık soruşturmasında usulsüzlük yaptıkları ve kumpas kurdukları iddiasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 14 şüpheli serbest bırakıldı.

17 Aralık soruşturmasında 14 şüpheli serbest!
+ -

Takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında usulsüzlük yaptıkları ve kumpas kurdukları iddiasıyla bazı emniyet mensuplarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 14 şüpheli, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince İstanbul merkezli 13 ilde emniyet personeline yönelik ortaklaşa düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 14 şüphelinin sorgusu , 27 saatin ardından sona erdi.

Nöbetçi İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, dönemin İstanbul Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu ile aynı şubede başkomiser olarak görev yapan Mehmet Akif Üner ile dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Yeşildağ'ın da aralarında bulunduğu 14 şüphelinin de serbest bırakılmasına hükmetti. Hakimlik bu şüphelilerle ilgili, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün en yakın güvenlik merkezine imza verme zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırdı.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında, diğer İstanbul'daki Paralel Devlet Yapılanması soruşturmalarına ilişkin tutuklu bulunan 10 emniyet personelinden bazılarının da savcılıkça ifadelerinin alındığı ve ifade verme işleminin ardından tekrar tutuklu bulundukları cezaevlerine gönderildikleri öğrenildi.

Operasyonlar sonucu gözaltına alınan ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlem gören 7 şüpheliden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 5'i dün adliyeye sevk edilmişti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan 20 şüphelinin de dün yine adliyeye sevki gerçekleşmişti.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Ekrem Aydıner'in ifadesini aldığı 25 şüpheliden, aralarında dönemin İstanbul Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu ile aynı şubede başkomiser olarak görev yapan Mehmet Akif Üner ile dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Yeşildağ'ın da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, diğer 11 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.

- 67 kişi hakkında işlem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturma dosyasına ilişkin usulsüz işlem yaptığı belirlenen 67 kişi hakkında işlem yapıyor. Belirlenen bu kişilerden 27'si eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınırken, 10 emniyet mensubu da İstanbul'daki paralel devlet yapılanması soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunuyor. 25 Aralık kumpas soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun ise bu soruşturmada firari şüpheli olarak yer alıyor.

Savcılığın kalan 29 kişinin de ifadesini alacağı kaydediliyor.

Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden bir kısmının, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, yurt dışına giriş çıkış kayıtlarını tuttukları, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturması şüphelileriyle irtibatlandırmaya çalıştıkları ve kayıtları adli rapor haline getirdikleri iddia ediliyor.




Bu haber 76 defa okunmuştur.

soruşturma 17 Aralık soruşturma 17 Aralık

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Şanlıurfa'da donmuş gölet 2 can aldıŞanlıurfa'da donmuş gölet 2 can aldı
IŞİD üyesine sukiast düzenleyecek PKK'lılar yakalandıIŞİD üyesine sukiast düzenleyecek PKK'lılar yakalandı
El Bab'da Şehit Olan Asker Sayısı 14'e ÇıktıEl Bab'da Şehit Olan Asker Sayısı 14'e Çıktı
Doğu kadınının 'rol modeli'Doğu kadınının 'rol modeli'
Tipioğlu'ndan, Pınarbaşı'na ziyaretTipioğlu'ndan, Pınarbaşı'na ziyaret
Yeni Cezaevi Yolu Tehlike SaçıyorYeni Cezaevi Yolu Tehlike Saçıyor
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 GözaltıŞanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı
İhtiyaç Sahiplerinin Evlerini Onarıyorlarİhtiyaç Sahiplerinin Evlerini Onarıyorlar
TÜRKEŞ ŞANLIURFA'YI FETH ETTİ !!!... TÜRKEŞ ŞANLIURFA'YI FETH ETTİ !!!...
SÖZ VERDİYSEK, YAPARIZ SÖZ VERDİYSEK, YAPARIZ
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Ahin Güneş Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI