17 Aralık soruşturmasında 14 şüpheli serbest!

Takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında usulsüzlük yaptıkları ve kumpas kurdukları iddiasıyla bazı emniyet mensuplarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 14 şüpheli, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince İstanbul merkezli 13 ilde emniyet personeline yönelik ortaklaşa düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 14 şüphelinin sorgusu , 27 saatin ardından sona erdi.

Nöbetçi İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, dönemin İstanbul Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu ile aynı şubede başkomiser olarak görev yapan Mehmet Akif Üner ile dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Yeşildağ'ın da aralarında bulunduğu 14 şüphelinin de serbest bırakılmasına hükmetti. Hakimlik bu şüphelilerle ilgili, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün en yakın güvenlik merkezine imza verme zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırdı.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında, diğer İstanbul'daki Paralel Devlet Yapılanması soruşturmalarına ilişkin tutuklu bulunan 10 emniyet personelinden bazılarının da savcılıkça ifadelerinin alındığı ve ifade verme işleminin ardından tekrar tutuklu bulundukları cezaevlerine gönderildikleri öğrenildi.

Operasyonlar sonucu gözaltına alınan ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlem gören 7 şüpheliden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 5'i dün adliyeye sevk edilmişti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan 20 şüphelinin de dün yine adliyeye sevki gerçekleşmişti.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Ekrem Aydıner'in ifadesini aldığı 25 şüpheliden, aralarında dönemin İstanbul Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu ile aynı şubede başkomiser olarak görev yapan Mehmet Akif Üner ile dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Yeşildağ'ın da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, diğer 11 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.

- 67 kişi hakkında işlem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturma dosyasına ilişkin usulsüz işlem yaptığı belirlenen 67 kişi hakkında işlem yapıyor. Belirlenen bu kişilerden 27'si eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınırken, 10 emniyet mensubu da İstanbul'daki paralel devlet yapılanması soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunuyor. 25 Aralık kumpas soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun ise bu soruşturmada firari şüpheli olarak yer alıyor.

Savcılığın kalan 29 kişinin de ifadesini alacağı kaydediliyor.

Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden bir kısmının, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, yurt dışına giriş çıkış kayıtlarını tuttukları, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturması şüphelileriyle irtibatlandırmaya çalıştıkları ve kayıtları adli rapor haline getirdikleri iddia ediliyor.