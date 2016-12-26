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18-45 yaşındaki Suriyeliler askere alınsın kampanyası
www.change.org’da “Türkiye’de bulunan 18-45 yaş arası Suriyeli erkekler askere alınsın. Suriye için savaşsın” adı altında imza kampanyası başlatıldı.

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Tarih: 26-12-2016 15:08
18-45 yaşındaki Suriyeliler askere alınsın kampanyası
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Suriyeli erkeklerin ülkelerine dönmesi gerektiği vurgulanan yazıda özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Suriyeli erkekler, ülkeleri paramparça olmuşken, mülteci sıfatıyla Türkiye ve Lübnan başta olmak üzere, birçok ülkeye kaçarak canlarını kurtarmaya çalışmışlar, dolayısıyla vatanlarını sahipsiz bırakmışlardır. Bu, vatana ihanettir. Askerlik yaşındaki Suriyeli erkekler, başka ülkelerde dilenci ve mülteci konumunda onursuzca yaşamak yerine, temel askeri eğitim aldıktan sonra, vatanlarına gönderilmeli ve belli askeri operasyonlar ve harekâtlar kapsamında kendi vatanları için mücadeleye katılmaları sağlanmalıdır. Bu askeri eğitim, Genelkurmay Başkanlığımız önderliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, rahatlıkla gerçekleştirilebilir.”

Dijital imza kampanyasında dün saat 21.30’a kadar 208 bin kişinin imzaladığı metin, 300 bin imzaya ulaşınca Genelkurmay Başkanlığı’na iletilecek.




Kaynak: Hürriyet



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