2016-2017 yılı AÖF sınav tarihleri ne zaman?

2016-2017 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt tarihleri AÖF resmi sitesinde duyuruldu. Yaklaşık 1 milyon 400 bin öğrenciye açıköğretim sistemiyle yükseköğrenim sağlayan AÖF 17 lisans ve 34 önlisans programıyla bu sene de yeni öğrencileri bünyesine katacak.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme işlemleri kayıt yenileme, ders ekle-sil işlemi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt Yenileme İşlemleri 26 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayıp, 07 Ekim 2016 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Mazeretli Kayıt Yenileme İşlemleri: 07 Ekim 2016 Cuma günü mazeretli olanlar kayıtlarını yenileteceklerdir.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere ders atamaları ders kodu sırasında 30 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde Fakülte tarafından yapılacaktır. Öğrenciler tekrar ettiği dersler hariç, Fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ekleyebilir.

Ders ekle-sil işlemi http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı: Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders ekle-sil işlemi yapabilirler. Ödeme yapıldıktan sonra ders silme işlemi yapılması mümkün olmamaktadır.

Ders ekle-sil işlemi yapmadan kayıt yenileme bedelini ödeyen öğrenciler, Fakülte tarafından atanan dersleri kabul etmiş sayılırlar. Öğrencilerin ileride sorun yaşamamaları için ödeme yapmadan öncehttp://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden sorumlu oldukları dersleri mutlaka incelemeleri gerekmektedir.

Kayıt yenileme tarihleri içinde kayıt yenileme bedelini ödeyen, ancak tekrar ders ekle işlemi yapmak isteyen öğrenciler 06-07 Ekim 2016 tarihlerinde http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Mazeretli Ders Ekleme İşlemleri linkindenders ekle işlemi yapabilirler. Fakülte tarafından yapılan ders ataması sonucu, atanmayan dersi kalan ve bu dersleri alması halinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ekle işlemi yapmaları gerekmektedir.



AÖF SINAV SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

Açıköğretim Fakültesi'nden (AÖF) yapılan duyuruda, Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirildiği belirtilerek,

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir" denildi.

Buna göre yapılacak sınavlarda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.

YÜZYÜZE DERSLER 22 EKİM'DE BAŞLADI

Anadolu Üniversitesi’nin Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi dahilinde eğitim ve öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik yüzyüze derslerin Güz Dönemi tüm yurtta 22 Ekim 2016 Cumartesi günü başlayıp, 13 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek.

2016 – 2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde Yüzyüze Öğretim Hizmetleri kapsamında yüzyüze öğretimi yapılacak 11 ders şunlardır:

Matematik I

Genel Muhasebe I

İktisada Giriş I

Osmanlı Türkçesine Giriş I

Mikro İktisat

İstatistik I

Maliyet Muhasebesi

Finansal Yönetim I

İngilizce I

Arapça I

Arapça III