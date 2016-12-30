2017 BMW 5 Serisi göz kamaştıracak!

Yeni BMW 5 Serisi ile gelecek en önemli özelliklerden bir tanesi Remote 3D View adlı özellik. Remote 3D View ile sürücü arabasını ve arabasının etrafını BMW Connected uygulamasını kullanarak sürekli kontrol edebilecek.

Yeni 5 serisi yakıt tüketimi düşünenler için 1.5 litrelik benzinli ve dizel seçenekleri ile gelecek. Bu motorlar bir önceki nesil BMW 1.6 litrelik motorları ile aynı güce sahip olup, 3 silindirli ve daha az yakıt tüketmekte. Ağırlığı azaltılacak olan yeni model, bu motorlar ile kullanıcılara performanstan ziyade sadece yakıt ekonomisi verecekmiş gibi duruyor. Aynı zamanda yeni 1.5 motor seçeneği sayesinde ülkemizde de BMW yeni 5 serisini almak çok daha kolay olacak.

BMW, yeni 5 Serisinde kasasını da hafifleterek bir önceki versiyonuna göre çok daha hızlı olacak. BMW yeni M5 modelin de 40 beygir gibi bir arttırıma gidiyor. 4.4 V8 motora sahip olan M5, yeni modeli ile daha da hızlacağa benziyor. Otomobilin hafifleyeceğini de göz önününde bulundurursak, yeni M5’in rakiplerini bir hayli zorlayacağını söylemek mümkün. Ayrıca 5.50 d versiyonunda da 384 beygirden 400 beygire çıkacağı söylentiler arasında. Biliyorsunuz ki bu model 3.0 cc turbo dizel bir motor ve bir önceki versiyonun da 3 adet turbo bulunmaktaydı. Yeni BMW 5 Serisinde elektrikli motora sahip modeller de bulunacak. Bu modeller de elektrikli motor ile benzinli motor yan yana kullanılacak. İ8 modelinin çok ses getirmesinden esinlenilerek yapılacak olan bu yeni tasarımda, yakıt ekonomisi ve performans iç içe olacak.

Yeni BMW 5 Serisi, yeni 7 Serisinin sahip olduğu bazı teknolojik donanımlara da sahip olacak. En başta laser Light far sistemi ile yenilenecek olan yeni BMW 5

Serisinin farları, buna ek olarak far asistanı özelliğine de sahip olacak. Yeni BMW 5 Serisini Bi-Xenonsuz yada Laser Lightsız almak imkansız olacak. Ayrıca yeni BMW 5 Serisinde kullanılacak bütün ışıklar da LED olacak. Bu sayede hem enerji verimliliği sağlanacak hem de daha fazla bir aydınlatma olacak. Yeni BMW 5 Serisinde otoban asistanı denilen yeni bir teknoloji olması da bekleniyor. Bu sayede 130 km/s hızın altındaki süratlerde otobanlarda otomobil sizin için aracı yönetebilecek.

Yeni BMW 5 2017 Tanıtım Tarihi ve Fiyatı

Tanıtım tarihini Twitter üzerinden duyuran BMW, yeni BMW 5 Serisi'nde de 4, 6, 8 silindirli motor seçenekleri sunmaya devam edecek. Ayrıca BMW 5 Serisi'ne bir de hibrit modeli eklenmesi bekleniyor. Yeni BMW 5 2017 Serisi 13 Ekim'de tanıtılacak. Yeni BMW 5 serisi 2017 fiyatıyla ilgili bilgi henüz yok. Fiyatı açıklandığında haberimizde güncellenecektir.