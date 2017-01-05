31 ilde 105 asker eşi için gözaltı kararı

şüphelilerin ikisinin eşinin albay, 14'ünün yarbay, 40'ının binbaşı, 40'ının yüzbaşı, 4'ünün üsteğmen eşi olduğu öğrenildi.Şüphelilerin terör örgütü FETÖ'ye himmet, para transferleri, FETÖ tepe yönetimi ile irtibat ve Bank Asya'da para hareketi ile suçlandıkları öğrenildi.Soruşturma dosyasında şüphelilerin genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına ait soruları sınavdan önce elde ettiklerine dair kuvvetli delil bulunduğu belirtildi. Ankara 29, İstanbul 21, İzmir 5 kişi olmak üzre Türkiye genelinde 31 ilde operasyon yapılıyor.