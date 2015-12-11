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37 dolarlık iPhone'lar satışta
Çinliler, sahte iPhone üretiminde ciddi boyutta ilerleme kaydetti. Çin yapımı sahte iPhone 6s ler, orijinalleriyle tıpa tıp aynı görüşüne sahip. Cihazların iç donanımları ise, bir hayli farklı.

37 dolarlık iPhone'lar satışta
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Ünlü markaların taklit üretimleri konusunda dünyada bir numara olan Çin, sahte iPhone üretiminde de hem benzerlik hem de fiyat anlamında çığır açtı. Sahte iPhone 6s'ler, Çin piyasasında 37 dolardan, yani orijinallerinden neredeyse 20 kat daha ucuza satılıyor.


Gerçeğinden ayırmak mümkün değil


Sputnik'in haberine göre cihazlar, dış görünümleri itibariyle birbirinden neredeyse ayrılamıyor. Örneğin sahte iPhone 6s cihazları, orijinalleri gibi 5 inç uzunluğunda. Ayrıca altın, gümüş ve pembe gibi renk seçenekleri de mevcut.


Sahtelerin işletim sistemi android


Ama teknik detaylara gelince, bariz farklılıklar hemen dikkat çekiyor. Sahte cihazlar 960 × 540 çözünürlüklü ekrana sahipken, orijinallerdeki çözünürlük oranı 1334 × 750. Sahte iPhone 6s'ler, iOS işletimi yerine Android'e sahip. Orijinal cihazlarda en az 16 GB hafıza bulunurken, sahtelerin sadece 4GB hafızası var. Ayrıca sahte cihazların iki ayrı SIM kart yuvası var.


Apple iPhone 6S'leri 25 Eylül'de satışa sunmuştu. Şirketin rekor derecede büyük ilgi gören yeni nesil akıllı telefonlarının satışı, 13 milyon adedi geçti.




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