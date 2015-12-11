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40 liraya akıllı telefon geliyor
Dünyanın en ucuz akıllı telefonu sadece 15 dolara yani yaklaşık 40 TL ye 28 Aralık tan itibaren piyasada olacak.

40 liraya akıllı telefon geliyor
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Kanada'lı üretici DataWind ve Hint servis sağlayıcı Reliance Communications yaklaşık olarak 15 dolara (999 rupi) mal olacak bir akıllı telefon projesi için işbirliği yapıyor.


Xiaomi gibi markalar nispeten düşük fiyatlarla kaliteli akıllı telefon satarak inanılmaz bir başarı yakaladı ama şimdi iki şirket ekonomik akıllı telefon kavramı için bir araya geliyor.

Android işletim sistemiyle çalışmayacak olan telefon, linux tabanlı olacak ve büyük olasılıkla sadece 2G bağlantıyı destekleyecek. Rapor ayrıca cihazın Hindistan'da 28 Aralık tarihinde raflarda olacağını da belirtiyor.


Okullara ucuz tablet yapmıştı DataWind ucuz donanım geliştirme işine hiç yabancı değil. Firma, 2011 yılında Hindistan'daki okullar için 37.99 dolara satılan 7 inçlik Aakash tableti geliştirmişti. Şu anda şirket tarafından sunulan en ucuz telefon 45 dolarlık bir fiyat etiketiyle satılıyor.




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