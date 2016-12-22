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54 Gazeteci ve Yazarın Mal Varlıklarına El Konuldu
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan aralarında Ekrem Dumanlı, Bülent Keneş, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın da bulunduğu 54 gazeteci ve yazarın mal varlıklarına el konuldu.

54 Gazeteci ve Yazarın Mal Varlıklarına El Konuldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, kapatılan Zaman gazetesinin eski çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adli işlem yapılan 54 şüphelinin mal varlıklarına el konulması talep edildi.

"MAL KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR"

Talebi kabul eden İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işledikleri, terör örgütüne finansman desteği sağladıkları, elde ettikleri mal varlığını örgütün hizmetine sundukları yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu, yine bir kısım şüphelilerin mal kaçırmaya çalıştıkları vurgulandı.

TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Hakimlik, bu nedenlerle şüphelilerin tüm mal varlıklarıyla bankalardaki her türlü hesaplarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki paylar da dahil diğer mal varlığı değerlerine, Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması hakkındaki 668 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname uyarınca el konulmasına karar verdi.

Mal varlıklarına el konulan isimler şöyle:

Zafer Özsoy,
Yüksel Durgut,
Veysel Ayhan,
Şeref Yılmaz,
Şenol Kahraman,
Süleyman Sargın,
Şahin Alpay,
Sevgi Akarçeşme,
Sedat Yetişkin,
Ömer Karakaş,
Osman Nuri Öztürk,
Oktay Vızvız,
Nuriye Ural,
Nevzat Güner,
Mümtazer Türköne,
Mustafa Ünal,
Murat Avcıoğlu,
Mehmet Akif Afşar,
Mehmet Kamış,
Lalezer Sarıibrahimoğlu,
Kemal Soydemir,
Hüseyin Döğme,
Hilmi Yavuz,
Hamit Çiçek,
Hakan Taşdelen,
Fevzi Yazıcı,
Faruk Akkan,
Faruk Kardıç,
Erkam Tufan Aytav,
Melih Kılıç,
Ekrem Dumanlı,
Cuma Kaya,
Cevdet Türkyolu,
Bülent Korucu,
Bülent Keneş,
Ali Bulaç,
Ali Ünal,
Ali Akbulut,
Alaatin Güner,
Ahmet Turan Alkan,
Ahmet Metin Sekizkardeş,
Zeki Önal,
Osman Nuri Arslan,
Metin Tamer Gökceoğlu,
Mehmet Özdemir,
İhsan Duran Dağı,
Hamit Bilici,
Behçet Akyar,
Adil Gülcek,
Abdullah Katırcıoğlu,
Abdullah Aymaz,
Hüseyin Turan,
İbrahim Karayeğen ve
Mehmet Özdemir.

 

 

kaynak: haberler.com




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