60 Milyon Liralık Milli Piyango Çekilişi Yapıldı!

Milli Piyango'da 60 milyon liralık çekiliş yapıldı. Büyük ikramiye 2796288 numaralı çeyrek bilete çıktı. 4 kişiye çıkan piyangonun 3 sahibi İstanbul'dan bir sahibi ise Antalya'dan.

Milli Piyango sonuçları az önce belli oldu. Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye "0550921" numaralı bilete isabet etti. Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye "9066659" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "8932892", 1 milyon liralık ikramiyenin "6835248" ve 500 bin liralık ikramiyenin şanslı numaraları ise "2566180" oldu. Çekilişte amorti rakamları ise (0) ve (5) olarak belirlendi.

3'Ü İSTANBUL'A 1'İ ANTALYA'YA

Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletlerinden 3'ü İstanbul, 1'i Antalya'da satıldı.

AMORTİLER 0 VE 5 OLDU

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 0 - 5 oldu.

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye "0550921" numaralı bilete isabet etti. Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye ise "9066659" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "8932892", 1 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları da "6835248" oldu.



MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE BİRAZDAN EKLENECEKTİR

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINA GÖRE 60 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

2796288

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINA GÖRE 10 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

0550921

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINA GÖRE 5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA:

9066659

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINA GÖRE 2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA:

8932892

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINA GÖRE 1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA:

6835248

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINA GÖRE 500 BİN TL KAZANAN NUMARA:

2566180