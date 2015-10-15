90 Zeytin Çeşidimizin Gerçek Kaliteleri Araştırılıyor

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde, 'Zeytin Gen Kaynaklarının Kendi Ekolojisinde Çeşit özellikleri korunarak değerlendirme olanaklarının geliştirilmesi' projesi kapsamında zeytin çeşitleri incelemeye alındı.

Nar Gourmet firması tarafından hazırlanan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi tarafından desteklenen projede, Erdemli'de bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü'nde bulunan zeytin çeşitleri üzerinde çalışma başlatıldı. Türkiye'de bulunan zeytin çeşitlerinin gerçek değerlerini bulması ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması hedeflenen proje ile ilgili açıklama yapan Proje Yürütücüsü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Dr.Mücahit Taha Özkaya, projede Mardin, Hatay, Mersin, Antalya ve Manisa'nın yer aldığını söyledi. Şimdiye kadar Hatay, Antalya ve Manisa'da incelemeler yapıldığını ifade eden Özkaya, "Seçilen illerde yetişen yerel zeytin çeşitlerini bahçede en hızlı bir şekilde sıkılıp, üniversitede yapılan analizlerle çeşit özelliklerinin belirlenmesini yapıyoruz. Bu yıl Mersin ve Mardin illerinde yetişen zeytin çeşitlerini inceleyeceğiz. Proje kapsamında yapılan yerinde toplama ve yağ çıkarma işlemleri ile halkımızın yetiştirdiği zeytinlerin ve yağlarının gerçek değerini buluyoruz. Bu da hem halkımız için hem de ülke ekonomisi için önemli bir çalışmadır" dedi.

90 ÇEŞİT VAR

Türkiye'de 90 zeytin çeşidinin olduğunu kaydeden Özkaya, amaçlarının bu zeytinleri fark edilir kılıp ekonomiye kazandırmak olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bugün Alata'da bulunan zeytin çeşitlerinin incelenmesi için 9 kişilik ekibimizle buraya geldik. Türkiye'de yetişen zeytinin içerisindeki sağlık bileşenlerinin ve aroma maddelerinin korunarak zeytinyağı üretilmesi katma değeri yüksek ürün elde etmemizi sağlar. Türkiye'de 167 milyon zeytin ağacı bulunuyor. 180-200 bin ton zeytin yağı üretiliyor. Bunun yanı sıra 400-500 bin ton arası ise sofralık zeytin üretimi yapılıyor. Dünyada 3 milyon ton zeytin yağı üretilirken, 2,5 milyon ton ise sofralık zeytin üretimi yapılıyor. Türkiye'de çok değerli zeytinler var. Bu zeytinlerin yağları ise insan sağlığı açısından çok faydalı. Proje tamamlandığında Türkiye'de bulunan zeytinlerin gerçek kalite ve değerleri belirlenmiş olacak."

KANSERE İYİ GELİYOR

Proje Sorumlusu Gıda Yüksek Mühendisi Feyza Üstünel ise, Silifke yağlık zeytin çeşidini incelediklerini ifade ederek, "Seyyar zeytin yağı sıkma fabrikamızda bu zeytinleri yerinde sıkıp, gerçek kalitesini öğreniyoruz. Zeytin yağı sağlığa çok faydalı bir üründür. Kanser gibi, kalp-damar hastalıkları gibi bir çok hastalığın tedavisinde de kullanılıyor. Türkiye zeytin yetiştiriciliği bakımından çok şanslı bir ülke. Zeytin yağını daha çok üretip, tüketebilsek sağlık açısından da çok daha faydalı olur" ifadelerini kullandı.