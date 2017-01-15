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ABD ordusundan internete alternatif sualtı sistemi
ABD ordusu, karasal ve uydu haberleşme sistemlerine  alternatif, acil durumlarda yedek olarak kullanabileceği su altı haberleşme  şebekesi kurmak için çalışmalara başladı.

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Tarih: 15-01-2017 11:33
ABD ordusundan internete alternatif sualtı sistemi
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ABD Savunma Bakanlığına bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı  (DARPA), okyanus açıklarında taktik haberleşme ihtiyacını karşılayacak bir su  altı fiber optik iletişim şebekesinin erken test aşamasında olduğunu açıkladı.

Taktik Su Altı Şebeke Mimarileri (TUNA) adı verilen projeye göre,  iletişimin süper ince fiber optik tellerle su altından birbirine bağlanan yüzer  dubalarla sağlanacağı belirtildi.

Proje için üniversitelerde ve sanayi çevreleriyle iş birliği yapan  DARPA, sistemin sağlam bir geçici alternatif olabilmesi için fiber optik tellerin  her türlü okyanus şartına dayanıklılığının sağlanması yanında dubaların kendi  enerjilerini üretebilecek şekilde tasarlanması gerektiğini ifade etti.

Dubalar üzerinde çalışan Washington Üniversitesi Uygulamalı Fizik  Laboratuvarından (APL) bir mühendis ekibi, bir yıl içinde dalga enerjisiyle  kendini şarj eden yarasa kanatlı bir prototip üretmeyi başardı.

Öz-Konuşlu Dalga Enerji Dubası (WEBS) adı verilen prototipin, okyanus  akıntılarından elde ettiği kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir  jeneratör vasıtasıyla dışarıdan müdahaleye gerek kalmadan çalıştığı, 60 metre  derinlikteki kaldırma plakasının dubanın merkezindeki tulumu sabitlerken, yüzer  kanatların dalgalarla birlikte inip kalktığı belirtildi.

APL ekibinin baş mühendisi Andrew Stewart, deniz tabanına sabitlenen  ve büyük miktarda enerji üreten geleneksel dalga enerji dönüştürücülerinin aksine  tasarladıkları teknolojinin açık denizdeki acil enerji ihtiyacını hızlı bir  şekilde karşılayabilecek özellikte bir sistem olduğunu vurguladı.

TUNA projesinin ikinci safhası için DARPA, çalışan bir deniz şebekesi  prototipini test etmeyi amaçlıyor. Kendi kendini şarj edebilen düzinelerce  dubadan ve binlerce metre yeni nesil fiber optik kablodan oluşması planlanan  şebeke için 20 milyon dolar harcanacak.






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