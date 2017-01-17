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Acı biber ölüm riskini azaltıyor
Acı biber tüketmenin ilişkin "PLOS ONE" dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, acı kırmızı biber tüketmenin, özellikle kalp rahatsızlığına ve felce bağlı ölüm riskini yüzde 13  oranında azalttığını ortaya koydu.

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Tarih: 17-01-2017 10:50
Acı biber ölüm riskini azaltıyor
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 ABD'deki Vermont Üniversitesi Larner Tıp Fakültesi araştırmacıları,  2015 yılında kalp, kanser ve solunum yolu hastalıklarına bağlı ölüm riskinin  düzenli acı kırmızı biber tüketenlerde diğerlerine nazaran yüzde 14 daha az  olduğuna dair çalışmanın bulgularını destekler nitelikte yeni bulgulara ulaştı.  Sonuçları "PLOS ONE" dergisinde yayımlanan çalışma, acı kırmızı biber  tüketmenin, özellikle kalp rahatsızlığına ve felce bağlı ölüm riskini yüzde 13  oranında azalttığını ortaya koydu.Ulusal Sağlık ve Beslenme Araştırma Anketi'ni veri tabanını kullanarak  16 bin kişinin son 23 yıllık anket sonuçlarını analiz eden araştırmacılar,  katılımcıları acı biber tüketimlerine göre sınıfladı. Araştırmayı yöneten Prof. Dr. Benjamin Littenberg ve ekibi, düzenli  olarak acı biber tüketenlerde ölüm riskinin, tüketmeyenlere oranla yüzde 13 daha  az olduğunu buldu.   Araştırmacılar, acı biber tüketenlerin çoğunlukla erkeklerden,  gençleren, beyaz ırktan, Meksika kökenli Amerikalılardan, evlilerden oluştuğunu  belirledi. Acı biber sevenler, aynı zamanda sevmeyenlere oranla daha fazla alkol  ve sigara kullanıyor, daha fazla protein ve sebze tüketiyor ve gelir düzeyleri  daha düşük.

2 YIL ÖNCE DE TESPİT EDİLMİŞTİ...

 Daha önce yapılan çalışmalar, bibere acılığını veren kapsaisin  maddesinin, obeziteyi engelleyen ve sağlıklı kan akışını sağlayan hücresel ve  moleküler mekanizmaları harekete geçirdiğini, aynı zamanda bağırsak florasını  değiştirip bağışıklık sistemini dolaylı olarak etkileyen antimikrobiyal  özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkarmıştı. Littenberg ve ekibi, kapsaisin maddesinin bu özelliklerinin ölüm  riskini azaltmada da önemli bir rol oynadığına işaret etti.  2015'te yapılan çalışmada Çinli, İngiliz ve Amerikalı araştırmacılar,  500 bin Çinlinin yeme alışkanlıklarını 7 yıl boyunca izlemiş ve düzenli olarak  baharat ve acı biber tüketen kişilerdeki ölüm oranlarının diğerlerine göre yüzde  14 daha az olduğunu kaydetmişti.

  






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