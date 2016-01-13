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ADAM OLUN DİYİP HDP' LİLERİN ÜZERİNE YÜRÜ' DÜ !
AK PARTİ ŞANLIURFA MİLLET VEKİLİ AV KEMALETTİN YILMAZTEKİN TBMM GENEL KURULUNDA ÇIKAN BİR TARTIŞMA ESNASINDA HDP VE PKK LILARA ADAM OLUN HADDİNİZİ BİLİN. BURASI TÜRKİYE DİYEREK GERGİNLİK ÇIKARAN HDP Lİ VEKİLLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ .

ADAM OLUN DİYİP HDP' LİLERİN ÜZERİNE YÜRÜ' DÜ !
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Ak parti Şanlıurfa millet vekili Av Kemalettin Yılmaztekin TBMM Genel kurulunda tüm Türkiye'  nin gögsünü kabarttı . Meclis genel kurulu'unda bugün yapılan görüşmeler esnasında yine meclis genel kurulunu germe gayretleri içerisine giren HDP Millet vekillerinin üzerine yürüyüp gerek siz ,gerek PKK bu ülkede adam olup haddinizi bileceksiniz . Burası türkiye . Siz haddinizi bilip adam olmassanız bu millet sizi hem adam eder hem haddinizi bildirir . Bu ülkede hendek kazıp kalleşçe bu memleketin askerini polisini şehit edeceksin . Benim insanımın evini barkını zapt edip herkesi yerinden yurdundan edeceksin ondan sonra da sokaga çıkıp katil diye bagıracaksın . Bu ülkede adam olup haddinizi bileceksiniz adam olacaksınız diyen . Şanlıurfa . Millet vekili Kemalettin Yılmaztekin mecliste büyük alkış aldı . Olayda öfkesi hat safaada olan VekilYılmaztekin Olay yerinden vekil arkadaşları tarafından uzaklaştırılmaya çalışılırken adeta gözlerinden PKK ve yandaşlarına öfke kusuyordu .




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