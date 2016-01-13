ADAM OLUN DİYİP HDP' LİLERİN ÜZERİNE YÜRÜ' DÜ !

Ak parti Şanlıurfa millet vekili Av Kemalettin Yılmaztekin TBMM Genel kurulunda tüm Türkiye' nin gögsünü kabarttı . Meclis genel kurulu'unda bugün yapılan görüşmeler esnasında yine meclis genel kurulunu germe gayretleri içerisine giren HDP Millet vekillerinin üzerine yürüyüp gerek siz ,gerek PKK bu ülkede adam olup haddinizi bileceksiniz . Burası türkiye . Siz haddinizi bilip adam olmassanız bu millet sizi hem adam eder hem haddinizi bildirir . Bu ülkede hendek kazıp kalleşçe bu memleketin askerini polisini şehit edeceksin . Benim insanımın evini barkını zapt edip herkesi yerinden yurdundan edeceksin ondan sonra da sokaga çıkıp katil diye bagıracaksın . Bu ülkede adam olup haddinizi bileceksiniz adam olacaksınız diyen . Şanlıurfa . Millet vekili Kemalettin Yılmaztekin mecliste büyük alkış aldı . Olayda öfkesi hat safaada olan VekilYılmaztekin Olay yerinden vekil arkadaşları tarafından uzaklaştırılmaya çalışılırken adeta gözlerinden PKK ve yandaşlarına öfke kusuyordu .