Adem Yetim'in çocukları erkekliğe adım attı

Şehitlik Çamlık düğün salonunda düzenlenen sünnet töreni, davetlilerle doldu taştı. Bin 500 kişilik salona 2500 davetli gelince koridorlara dahi masa açıldı. Saygın kişiliği ile tanınan ve Mersav Aşiretinde sevilen biri olan İş Adamı Hacı Abdullah Yetim'in torunları, Şanlıurfaspor 2. Başkanı Emin Yetim'in yeğenleri ve İş adamı Adem Yetim'in oğulları olan ve erkekliğe ilk adımlarını atan Abdulkadir, Ömer, Selahattin ve Yusuf kardeşler için düzenlenen sünnet töreni coşkulu geçti. Kirveliklerini Selahattin Canbeyli'nin yaptığı sünnet törenine, yoğun katılım oldu. Şanlıurfa eski Milletvekili Seydi Eyüpoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, İş adamı Cengiz Yetim,Şanlıurfa eski İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Yavuz, Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kızılelma, Mersav ve Canbeyli Aşiretlerinin ileri gelenleri ve davetliler katıldı. Yöresel yemeklerin ikram edildiği sünnet töreni, erkekliğe ilk adımlarını atan 4 kardeşin salona gelmesiyle başladı. Osmanlı takımı denilen Sünnet kıyafetleriyle salona giren 4 kardeş, meşaleler ve mehter marşı ile karşılandı. Türk Lirası tavan yaptı İkram edilen yemeklerin ardından salonda sünnet olacak olan çocuklar için eğlence başladı. Davullu zurnalı halayların çekildiği ve Türk Lirasının havada uçuştu gecede deyim yerindeyse Dolar dibe indi. Türk Lirasına karşı ilgi gösteren davetliler yanlarında getirdikleri 5,10,20 ve 50 TLlik banknotları halay çeken ve sünnet olacak olan çocukların üzerlerine attı. Tabi yere düşen paraları toplamakta salon görevlilerine kaldı. Bir hayli zorluk çeken görevliler avuçladıkları paraları büyük bir çantada biriktirip, 100 ve 200 TL bozdurmak isteyen misafirlere sattı. Dakikalarca Türk Lirasının havaya uçuştuğu ev sahipleri ve misafirler keyifli anlar yaşadı. Sünnet Düğünü sonrası açıklama da bulunan Baba Adem Yetim, çocukların amcası olan Emin Yetim ve Kirve Selahattin Canbeyli, bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmayan tüm misafirlerine teşekkürlerini ileterek, inşallah çocuklarımızın evlilik düğünlerinde de hep birlikte oluruz temennisinde bulundular.