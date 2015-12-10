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Adıyaman'da 12 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu durdurulan hafif ticari araçta 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Adıyaman'da 12 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu durdurulan hafif ticari araçta 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, Şanlıurfa'dan Adıyaman istikametine gelmekte olan E.Y. iradesindeki 38 DG 042 plakalı hafif ticari araçtan şüphelenerek durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan E.Y., Adıyaman'a doğru kaçmaya devam eti. Tehlikeli şekilde araç kullanarak polislerden kaçmaya çalışan E.Y., yaklaşık 30 kilometre sonra polis ekiplerinin aracın önünü kesmesi sonucu yakalandı. Yakalanan şahıs, olay yerinde etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan incelemelerde 12 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN




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