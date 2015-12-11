Adobe'tan büyük değişiklik

Flash öldü dedirtecek bir hamle, bu kez Adobe'un kendisinden geldi!



Flash interaktif medya formatına gösterilen büyük tepkinin ardından Adobe, Flash Professional aracının ismini Animate CC olarak değiştireceğini açıkladı. Şirket, Animate CC'nin HTML 5 içerik geliştirmek için Adobe'un önde gelen web animasyon aracı olacağını söylüyor.



HTML5, CSS3, ve SVG gibi modern standartlar üzerine yoğunlaşan girişim için ilk adımlar bundan birkaç yıl önce atılmıştı. Şimdi Flash Professional'ın gelecekteki versiyonu olarak duyrulan Animate CC, HTML5 ve SVG yoluyla animasyonlar oluşturmak için yeni bir alternatif sunacak.



Flash SWF dosyaları Animate CC içinde öncelikli olarak desteklenecek ancak yeni nesil web sitelerinde Flash kullanımının pratik olarak neredeyse tükendiği söylenebilir. Efsanevi format, HTML5 standardından bu yana ciddi bir kan kaybı yaşamış, güvenlik açıkları nedeniyle de iyice gözden düşmüştü.



Adobe'un şimdi HTML5, SVG ve WebGL (daha önce destekleniyordu) ile animasyon oluşturmak için bir seçenek sunması, şirketin Flash'ın ölümünü kabullendiğinin bir işareti olabilir.