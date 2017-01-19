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Ahırda Sıra Gecesi düzenledi
BURSA'da bine yakın küçükbaş hayvanı bulunan Şanlıurfalı restoran işletmecisi Ali Koçak, ahırda bulunan hayvanların yanında sıra gecesi düzenledi.

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Tarih: 19-01-2017 11:50
Ahırda Sıra Gecesi düzenledi
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Şanlıurfa'dan getirttiği 12 kişilik müzisyen ekibi ile ahırda sıra gecesi düzenleyen Koçak, "Avrupalılar sütünden ve etinden yararlanmak için hayvanlara Mozart'ın parçaları dinletiyor. Ben de bunu sıra gecesi ile yapıyorum" dedi.

Merkez Nilüfer İlçesi'nde kebapçı dükkanı bulunan Ali Koçak, Akçalar Mahallesi'ndeki ahırında bine yakın küçükbaş hayvan besliyor. Doğduğu Şanlıurfa'dan düzenlenen sıra gecelerine katılan 12 kişilik ekibi Bursa'ya davet eden Ali Koçak, ahırda düzenlediği sıra gecesi ile ilginç bir eğlence düzenledi.

İşyerinde, burada beslediği hayvanları keserek etlerini sattığını söyleyen Ali Koçak, "İşyerimde günde 60'a yakın küçükbaş hayvan kesiyorum. Bunların etlerini ve ciğerini işyerimde satıyorum. Yabancılar hayvanların sütünden ve etinden daha iyi yararlanmak için Mozart dinletiyor. Ben de, Şanlıurfa'nın meşhur sıra gecesi ile hayvanları kesime hazırlıyorum. Bayağıda güzel oldu. Bundan sonrada bu tür etkinliğe devam edeceğim" dedi.

Bu arada Veteriner Hekim Cemal Kuruoğlu, müziğin hayvanlar etkisi üzerindeki etkisi dünyada kanıtlandığını vurgulayarak, "Dünya üzerinde hayvanlardan daha fazla yararlanılması için klasik müzik tercih ediliyor. Müzik kadar iklim ve bölge şartları da çok önemli. Bunlar göz önünde bulundurularak yöresel bir müzik eşliğinde bu hayvanlara böyle bir uygulama yapılması düşünülebilir" dedi.

 

 




Kaynak: haberler.com



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