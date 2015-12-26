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AK PARTİ DANIŞMA MECLİSİ TOPLANDI ...
AK PARTİ 2015 YILI ARALIK AYI DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI BUGÜN SAAT 13 00 DA GAPTEM KONFERANS SALONUNDA YAPILDI ...

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Ak parti il danışma meclisi toplantısı bugün saat 13 00 da Süleyman Elgün'ün divan başkanlıgında GAPTEM komferans salonunda yaklaşık 300 partili'nin katılımı ile yapıldı . Toplantıya il başkanı Zeynel Abidin BEYAZGÜL, Milletvekili Kemalettin YILMAZTEKİN,Halilye belediye başkanı Fevzi DEMİRKOL, BİRECİK belediye başkanı Faruk PINARBAŞI, kadın kolları, gençlik kolları , ilçe başkanları , meclis üyeleri ve çok sayıda partili iştirak etti.

Bura'da bir konuşma yapan Ak parti il başkanı Zeynel Abidin BEYAZGÜL şunları dile getirdi. Seçimler seçim öncesinde degil seçimlerden sonra yapılan icraatler'le kazanılır . Kimse kendini yüzde 49 luk zaferele herşey bitti! Seçimi kazandık ! Diyerek 2019 da yapılacak seçimleride alırız . Şımarıkllıklıgına kaptırmasın . Ben bugün tüm teşkilatın eksiksiz olarak burada olmasını beklerdim . Ancak görüyorumki eksiklikler salonda olmayan isimler var . Buradan bugün burada olmayan arkadaşlarımıza çagrım şudur. Umarım herkes kendini savunabilecek geçerli bir mazaret bildirecektir . Bizlerin sırtına yüklenen yükün nekadar agır bir yük oldugunu herkes farkına ve bilincine varmalıdır .aksi taktirde 7 haziranda yaşanan hezimetin tekrarlanmaması icten bile degildir .

Buradan tüm ekip arkadaşlarıma sesleniyorum! Sakın unutmayın ! En tepeden en dibe kadar Ak parti de görev alan her arkadaşımız bu parti çatısı altında milletimizin efendisi degil hizmetkarıdır .kendini bu milletin üzerinde efendil görenlerin bizim partide asla yeri yoktur bundan sonra 'da olmiyacaktıf. Diye konuştu . Konuşmaların ardından 1 kasım seçimlerinden sonra başarılı olan ilçe teşkilatları plaketlerle ödüllendirildi ...




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