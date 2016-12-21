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AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ülgen Açıklaması
AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, "Adında 'halk' olan bir parti millete gitmekten kaçıyor, halkın iradesine sığınmaktan korkuyor.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ülgen Açıklaması
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AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, "Adında 'halk' olan bir parti millete gitmekten kaçıyor, halkın iradesine sığınmaktan korkuyor." dedi.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Ülgen, konuşmasına İstanbul ve Kayseri'teki terör saldırılarında şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Günün birlik olma, bir olma günü olduğunu belirten Ülgen, "Cumhurbaşkanımızın deyimiyle 'gün Türkiye olma' günüdür. Ancak ana muhalefet partisinin ilçe başkanı şehitler üzerinden siyaset yapıyor, kışkırtıcı paylaşımlarda bulunuyor." diye konuştu.

Anayasa değişikliğiyle referandumu konusundaki CHP'nin tutumunu da eleştiren Ülgen, "Halka gitmekten kaçıyorlar. Adında 'halk' olan bir parti millete gitmekten kaçıyor, halkın iradesine sığınmaktan korkuyor." iddiasında bulundu.

"İzmir'deki Marmaris standına üzüldüm"

İzmir'deki turizm fuarında açılan Marmaris standını görünce çok üzüldüğünü ifade eden Ülgen, ilçenin standının fuarın en kötü yerinde olduğunu dile getirdi.

Ülgen, "Bodrum ve Fethiye standı çok güzeldi. Marmaris standı hem sunum olarak hem de yer olarak çok kötü yerdeydi. İşte bunun için birlik lazım. Kavga ve ayrım bize kaybettiriyor. Önümüzdeki İstanbul fuarında birlik içinde olalım daha güzel stantlar yapalım." dedi.

Rusya Büyükelçisinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine de değinen Ülgen, Türkiye'ye oynanan oyunların çok açık ve net olduğunu kaydetti.

Ülgen, "Bu saldırılar, birliğimize ve ülkemizin geleceğine yönelik yapılıyor. Ülkemizi bölmek isteyenlerin bir oyunu olduğu ortada. Devletimiz güçlüdür. Terörle ilgili ciddi çalışmalar var. Bu çalışmaların sonucunda görüyoruz ki sıkışan teröristler çırpınış içindeler." ifadelerini kullandı.




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