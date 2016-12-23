Reklam
Bugun...


Akaryakıt Tankerinde Sigara Sevkıyatı
Şanlıurfa'da akaryakıt tankerinin yakıt tankı içine gizlenmiş 42 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine S.S'nin kullandığı 47 DN 342 plakalı akaryakıt tankerini durdurdu.

facebook-paylas
Tarih: 23-12-2016 13:43
Akaryakıt Tankerinde Sigara Sevkıyatı
+ -

Şanlıurfa'da akaryakıt tankerinin yakıt tankı içine gizlenmiş 42 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine S.S'nin kullandığı 47 DN 342 plakalı akaryakıt tankerini durdurdu.

Tankerin yakıt tankı kısmında yapılan aramada 42 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü S.S. gözaltına alındı.






YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Şanlıurfa'da DEAŞ'a polis darbesiŞanlıurfa'da DEAŞ'a polis darbesi
Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürü Sait Ardan OlduŞanlıurfa İŞKUR İl Müdürü Sait Ardan Oldu
Sudan Heyeti Şanlıurfa'daSudan Heyeti Şanlıurfa'da
Sakar, Iğdır'da Madde Bağımlılığıyla Mücadeleyi AnlattıSakar, Iğdır'da Madde Bağımlılığıyla Mücadeleyi Anlattı
Akaryakıt Tankerinde Sigara SevkıyatıAkaryakıt Tankerinde Sigara Sevkıyatı
Şanlıurfa'da Kaza: 2 YaralıŞanlıurfa'da Kaza: 2 Yaralı
Şanlıurfa'da KCK operasyonu 12 gözaltıŞanlıurfa'da KCK operasyonu 12 gözaltı
Hudud Karakolunda intihara teşebbüsHudud Karakolunda intihara teşebbüs
Şanlıurfa'da İlginç Horoz DeneyiŞanlıurfa'da İlginç Horoz Deneyi
Önen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürleri ile Bir Araya GeldiÖnen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürleri ile Bir Araya Geldi
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Ahin Güneş Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI