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Akçakale'de tuzaklanmış patlayıcı bulundu
Akçakale'de köprü altına 3 piknik tüpüyle tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulundu.

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Tarih: 04-01-2017 21:29
Akçakale'de tuzaklanmış patlayıcı bulundu
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 Akçakale İlçesi'nde köprü altına 3 piknik tüpüyle tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulundu. Güvenlik güçleri, çevre güvenliği alarak patlayıcıyı imha etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, akşam saatlerinde ilçenin Gülveren Mahallesi'nden geçen Akçakale- Ceylanpınar karayolunun 3'üncü kilometresinde bulunan köprünün altında tuzaklanmış el yapımı patlayıcı fark etti. Ekipler, yolu çift yönlü olarak yaya ve araç trafiğine kapatıp güvenlik önlemi aldı. 3 piknik tüpüyle hazırlandığı belirtilen el yapımı patlayıcının imha edilmesi için Şanlıurfa'dan bomba imha uzmanı ekipleri çağırıldı. Ekipler, patlayıcıyı kontrollü olarak imha etti.




Kaynak: haberler.com



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