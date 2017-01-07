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Akif İnan anıldı
”Kudüs Şairi” olarak bilinen Memur-Sen’in kurucu genel başkanı Mehmet Akif İnan’ın, ölümün 17’inci yıl dönümü nedeniyle Memur-Sen Şanlıurfa Şubesi tarafından anma programı düzenlendi.

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Tarih: 07-01-2017 11:04
Akif İnan anıldı
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Memur-Sen’in kurucu genel başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 17’inci yıldönümünde Şanlıurfa’da anıldı. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen panele, Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın,Memur-Sen Şanlıurfa İl Temsilcisi İbrahim Coşkun,  Akif İnan’ın kardeşi Ahmet İnan, sendikanın 81 il şube başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Moderatörlüğünü  Eğitim  Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hıdır Yıldırım’ın yaptığı panele  AK Parti Tokat Milletvekili ve aynı zamanda Eğitim Bir-Sen’in ilk kurucularından Yusuf Beyazıt ve Sendikanın kurucu üyelerimizden Ahmet Temizkök panelist olarak katıldı.Yoğun katılımım olduğu panelde Eğitim Bir-Sen’in ilk kurucularından Yusuf Beyazıt ve Ahmet Temizkök, Akif İnan’ın  kişiliği, edebi yönüyle ilgili konuşmalar yaptı.

 

 




Kaynak: RUHA AJANS



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