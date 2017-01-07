Akif İnan anıldı

Memur-Sen’in kurucu genel başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 17’inci yıldönümünde Şanlıurfa’da anıldı. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen panele, Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın,Memur-Sen Şanlıurfa İl Temsilcisi İbrahim Coşkun, Akif İnan’ın kardeşi Ahmet İnan, sendikanın 81 il şube başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Moderatörlüğünü Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hıdır Yıldırım’ın yaptığı panele AK Parti Tokat Milletvekili ve aynı zamanda Eğitim Bir-Sen’in ilk kurucularından Yusuf Beyazıt ve Sendikanın kurucu üyelerimizden Ahmet Temizkök panelist olarak katıldı.Yoğun katılımım olduğu panelde Eğitim Bir-Sen’in ilk kurucularından Yusuf Beyazıt ve Ahmet Temizkök, Akif İnan’ın kişiliği, edebi yönüyle ilgili konuşmalar yaptı.