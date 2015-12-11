Akıl: Devletimiz Her Türlü İmkanı Sağlıyor

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, çocuk evlerini ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan çocuk evlerini ziyaret ederek kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Ufuk Akıl'a Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Demirkol ile birlikte Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Fatih Ok eşlik etti.

Burada 13-18 yaş grubundaki çocuklarla bir araya gelen Vali Yardımcısı Akıl, çocuklarla tek tek ilgilenip sohbet etti, ardından birlikte yemek yiyerek, çocukların ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Vali Yardımcısı Akıl, çocuklardan derslerine daha çok çalışıp kendi ayakları üzerinde durarak ülkeye faydalı birer fert olmalarını istedi. Evlerde kalan çocukların aile ortamı içerisinde her türlü ihtiyacının karşılandığını belirten Vali Yardımcısı Akıl, çocukların topluma yararlı ve özgüvene sahip bireyler olarak yetişmeleri için devletin her türlü imkânı sağladığını belirtti.

Bu tür ziyaretleri sık sık gerçekleştireceğini kaydeden Vali Yardımcısı Akıl, misafirperverliklerinden dolayı çocuklara teşekkür etti.

DEMİRKOL: ÇOCUKLARIN SORUMLULUK SAHİBİ OLMASINA HEDEFLİYORUZ

Kurum çalışmaları hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Demirkol, kent genelinde 8 ve Siverek ilçesinde de 2 çocuk evinin açıldığını söyledi. Demirkol, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Çocuk evleri' projesi ile korunmaya ve bakıma muhtaç çocukların ev ortamına yakın koşullarda yaşaması, sosyal yaşamın içinde yer alması, sorumluluk sahibi olmalarının hedeflendiğini belirtti. Bu program dâhilin de ilimizde 10 çocuk evi açılarak 49 çocuğunun bu hizmet modelinden faydalandırılması sağlanmıştır. Kuruluş bakımından çocuk evine nakli gerçekleştirilen çocukların, ders başarı düzeylerinin yuva ve yurtlara göre yükseldiği, öz bakımlarının ve özgüvenlerinin daha fazla geliştiği, paylaşımlarının arttığı, arkadaş ilişkilerinde yaşadıkları agresif tutumların yerine daha kabul edilebilir davranışlar geliştirdikleri gözlemlenmiştir" dedi.

( Gazeteipekyol)

