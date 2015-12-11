Reklam
Bugun...


Akıl: Devletimiz Her Türlü İmkanı Sağlıyor
Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, çocukların topluma yararlı bireyler olarak yetişmeleri için devletin her türlü imkânı sağladığını belirtti.

Akıl: Devletimiz Her Türlü İmkanı Sağlıyor
+ -

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, çocuk evlerini ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan çocuk evlerini ziyaret ederek kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Ufuk Akıl'a Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Demirkol ile birlikte Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Fatih Ok eşlik etti.

Burada 13-18 yaş grubundaki çocuklarla bir araya gelen Vali Yardımcısı Akıl, çocuklarla tek tek ilgilenip sohbet etti, ardından birlikte yemek yiyerek, çocukların ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Vali Yardımcısı Akıl, çocuklardan derslerine daha çok çalışıp kendi ayakları üzerinde durarak ülkeye faydalı birer fert olmalarını istedi. Evlerde kalan çocukların aile ortamı içerisinde her türlü ihtiyacının karşılandığını belirten Vali Yardımcısı Akıl, çocukların topluma yararlı ve özgüvene sahip bireyler olarak yetişmeleri için devletin her türlü imkânı sağladığını belirtti.

Bu tür ziyaretleri sık sık gerçekleştireceğini kaydeden Vali Yardımcısı Akıl, misafirperverliklerinden dolayı çocuklara teşekkür etti.

DEMİRKOL: ÇOCUKLARIN SORUMLULUK SAHİBİ OLMASINA HEDEFLİYORUZ

Kurum çalışmaları hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Demirkol, kent genelinde 8 ve Siverek ilçesinde de 2 çocuk evinin açıldığını söyledi. Demirkol, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Çocuk evleri' projesi ile korunmaya ve bakıma muhtaç çocukların ev ortamına yakın koşullarda yaşaması, sosyal yaşamın içinde yer alması, sorumluluk sahibi olmalarının hedeflendiğini belirtti. Bu program dâhilin de ilimizde 10 çocuk evi açılarak 49 çocuğunun bu hizmet modelinden faydalandırılması sağlanmıştır. Kuruluş bakımından çocuk evine nakli gerçekleştirilen çocukların, ders başarı düzeylerinin yuva ve yurtlara göre yükseldiği, öz bakımlarının ve özgüvenlerinin daha fazla geliştiği, paylaşımlarının arttığı, arkadaş ilişkilerinde yaşadıkları agresif tutumların yerine daha kabul edilebilir davranışlar geliştirdikleri gözlemlenmiştir" dedi.
( Gazeteipekyol)




Bu haber 57 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Şanlıurfa'da KCK operasyonu 12 gözaltıŞanlıurfa'da KCK operasyonu 12 gözaltı
Hudud Karakolunda intihara teşebbüsHudud Karakolunda intihara teşebbüs
Şanlıurfa'da İlginç Horoz DeneyiŞanlıurfa'da İlginç Horoz Deneyi
Önen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürleri ile Bir Araya GeldiÖnen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürleri ile Bir Araya Geldi
Tipioğlu'nu Urfalılar sevdiTipioğlu'nu Urfalılar sevdi
Şanlıurfa'da Fetö'den 10 Hakim ve Savcıya GözaltıŞanlıurfa'da Fetö'den 10 Hakim ve Savcıya Gözaltı
Pompalı Tüfekle Intihar EttiPompalı Tüfekle Intihar Etti
Viranşehir'de, Otomobilin Çarptığı Inşaat Işçisi ÖldüViranşehir'de, Otomobilin Çarptığı Inşaat Işçisi Öldü
Hilvan'da PTT ÇilesiHilvan'da PTT Çilesi
Şanlıurfa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımında İzdihamŞanlıurfa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımında İzdiham
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Ahin Güneş Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI