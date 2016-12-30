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Almanya 54 bin sığınmacıyı geri gönderdi
Almanya 2016 yılında 54 bin 123 sığınmacının ülkelerine gönüllü olarak geri dönmelerini sağladıklarını açıkladı.

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Tarih: 30-12-2016 17:47
Almanya 54 bin sığınmacıyı geri gönderdi
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Almanya'da 2016 yılında 54 bin 123 sığınmacının  ülkelerine gönüllü olarak geri dönmeleri için desteklendiği bildirildi. 

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Neymanns, Berlin’de yaptığı  açıklamada, İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin sığınmacıların sınır dışı  edilmesinin yerine gönüllü bir şekilde ülkelerine geri dönmelerinin tercih  edilmesi gerektiğini söylediğini hatırlatarak bunun için iltica talepleri  reddedilen veya bu süreç içinde bulunup ülkesine dönmek isteyenlere yönelik  eyaletlerin ve federal hükümetin desteklediği programların bulunduğuna dikkati  çekti.

Bu bağlamda 2016'da 54 bin 123 kişinin gönüllü olarak ülkelerine  dönmeleri için desteklendiğini ve bunun için yaklaşık 21 milyon 500 bin euro  harcandığını ifade eden Neymanns, 2015'te ise 35 bin 514 kişinin bu şekilde  Almanya'dan kesin olarak ayrıldığını anımsattı.

Gönüllü geri dönen sığınmacıların sayısının artmasının memnuniyet  verici olduğunu söyleyen Neymanns, iltica talepleri reddedilen sığınmacıları  ülkelerine geri göndermek için sınır dışı etme uygulamasının son çare olarak  kullanıldığını vurguladı.

Neymanns, gelecek yıl gönüllü geri dönüşleri desteklemek için daha  fazla kaynak ayrılacağını kaydetti.

Süddeutsche Zeitung gazetesinde yer alan haberde, Almanya'dan gönüllü  olarak ayrılanların büyük bölümünün Balkan ülkeleri vatandaşı olduğu belirtilerek  gönüllü olarak geri dönen en büyük grubu yaklaşık 15 bin kişiyle Arnavutların  oluşturduğu ifade edildi. Arnavutları beşer bin kişiyle Sırbistan, Kosova ve  Irak’tan gelenlerin takip ettiği, ülkelerine  gönüllü dönen Afganlıların  sayısının kasım ayına kadar 3 bin 200 olduğu kaydedildi.

  






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