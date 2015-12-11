Altı Sigma ile yönetimsel problemler kalmıyor

Bu ortamda kuruluşlar iç ve dış unsurlardan kaynaklanan onlarca hatta, yüzlerce problem ile boğuşarak üstesinden gelmeye çalışıyor. Oysa problemlerle mücadele etmek ve çözmek bilimsel ve sistematik yaklaşımları gerektirir. İşte bu noktada Sigma Cente, kuruluşların çalışanlarını problem çözme yaklaşımları ve teknikleri ile donatarak ve birlikte uygulayarak onları problem savaşçıları haline getiriyor.



Problem Savaşçıları, Milyonlar Kazandırıyor.



Sigma Center’in 12 yıldır Yalın 6 Sigma yaklaşımı ile yetiştirdiği Problem Savaşçıları kuruluşlarına milyonlar kazandırıyor. Aralarında; Aselsan, TC Merkez Bankası, THY, ECA, HYUNDAI, CROWN Bevcan, TÜBİTAK, ÇALIK Holding, Yeni Rakı, Kütahya Porselen, BAYER, DOĞTAŞ ve Uludağ Üniversitesi gibi kuruluşların da yer aldığı 900 den fazla kuruluşta Kalite ve Verimlilik Yönetimi konularında danışmanlık yapmış ve eğitimler vermiş olan Sigma Center Genel Müdürü Yılmaz Altaş’ a sorduk.

Sıkça duyduğumuz Problem Çözme Teknikleri Eğitimlerinden mi bahsediyorsunuz?



Elbette hayır, bir disiplinden bir yaklaşımdan bir kültürden bahsediyorum. Bir yönetme biçiminden hatta bir değişimden bahsediyorum. Bu disiplin, içinde birçok nümerik ve nümerik olmayan problem çözme araçlarını barındıran yaklaşımlardan oluşuyor. Yani “Yalın Üretim” prensipleri ile entegre edilmiş “Yalın 6 Sigma” yaklaşımından bahsediyorum.



Peki nedir bu “Yalın 6 Sigma”



Yalın 6 Sigma, verimlilik yönetiminde kullanılan en etkili iki yaklaşımın sentezidir. “Yalın Üretim” in değere ve israfa odaklanan yaklaşımı ile “6 Sigma” nın güçlü iyileştirme araçlarının birlikte kullanılmasıdır.



Yalın 6 Sigma, mevcut ve elde edilebilir her türlü veriyi bilimsel yaklaşımlar kullanarak iyileştirmeleri sistematik hale getirmeyi hedefleyen proje odaklı bir ekip çalışmasıdır.

Projeler kuruluşun kayıplarına, maliyetlerine ve müşteri beklentilerine odaklanır. Müşteri beklentilerini karşılayarak maliyetleri azaltmayı hedefleyen kuruluşları mükemmellik arayışına götüren bir yönetim biçimidir. Yalın 6 Sigma’ da her proje, problemi çözmek için oluşturulan bir ekip tarafından yönetilir. Ekiplere, proje yürütme ve problem çözme teknikleri ile donatılmış Yeşil Kuşak ya da Kara Kuşaklar liderlik eder.



İşte bu noktada Yalın 6 Sigma nedir diye sorulduğunda;

• Yalın yönetim anlayışı ile bütünleşen,

• Değeri müşteri gözüyle tanımlayan,

• İsraflara ve maliyete odaklanan,

• Bilimden faydalanan,

• Veriyi bilgiye dönüştüren,

• Çalışanların katılımını gerektiren,

• Ekip ruhunu aşılayan,

• Sürekli iyileştirme sağlayan,

• Koşulsuz müşteri memnuniyetini hedefleyen,

• Sonuçları kalıcı olan,

• bir yönetim modelidir.



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