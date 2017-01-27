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Altın, Dolar Yüzünden Yükseliyor
Global piyasalarda değer yitiren altın fiyatları, TL'nin dolar karşısında yaşadığı kayıplar nedeniyle yurtiçinde yükseliyor.

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Tarih: 27-01-2017 12:01
Altın, Dolar Yüzünden Yükseliyor
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Global piyasalarda değer yitiren altın fiyatları, TL'nin dolar karşısında yaşadığı kayıplar nedeniyle yurtiçinde yükseliyor. Bu sabah altının gramı 148 liranın üzerine çıktı. Çeyrek altın 244, Cumhuriyet altını 994 lira oldu.

Dunya.com





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