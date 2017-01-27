Altın, Dolar Yüzünden Yükseliyor

Global piyasalarda değer yitiren altın fiyatları, TL'nin dolar karşısında yaşadığı kayıplar nedeniyle yurtiçinde yükseliyor. Bu sabah altının gramı 148 liranın üzerine çıktı. Çeyrek altın 244, Cumhuriyet altını 994 lira oldu.Dunya.com
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|Tarih: 27-01-2017 12:01
Global piyasalarda değer yitiren altın fiyatları, TL'nin dolar karşısında yaşadığı kayıplar nedeniyle yurtiçinde yükseliyor. Bu sabah altının gramı 148 liranın üzerine çıktı. Çeyrek altın 244, Cumhuriyet altını 994 lira oldu.Dunya.com
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