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Altının gramı 134 lirayı aştı! Çeyrek ise...
Altının gram fiyatı, 134,2 lira ile 1 ayın en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek Altın ise...

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Tarih: 04-01-2017 11:22
Altının gramı 134 lirayı aştı! Çeyrek ise...
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Altının gram fiyatı, geçen hafta başlayan yükselişini bu hafta da  devam ettiriyor. Dünkü hızlı yükselişinin ardından bugün de 134,2 lira ile 5  Aralık 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gören gram altın, saat 11.25  itibarıyla 133,9 liradan alıcı buluyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek  altın 220, Cumhuriyet altını 897 liradan satılıyor.

Gram altın, dolar kurunun dün küresel piyasalara paralel hızlı bir  şekilde yükselerek tarihi zirvesini 3,6050'ye taşımasının etkisiyle günü yüzde  2,1 artışla 134,0 liradan tamamlamıştı.

Altının ons fiyatı da sınırlı olmakla birlikte yükseliş eğilimini  koruyor. Dün günü 1.160 dolardan tamamlayan ons altın, bugün yüzde 0,3 primle  1.164 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Finans Analisti İslam Memiş, avro/dolar paritesinin dün 2003  yılından bu yana en düşük seviyesi olan 1,0341'e kadar gerilemesiyle dolar  endeksinin tekrar yükselişe geçtiğine dikkati çekti. ABD 10 yıllık tahvil  faizinin yüzde 2,5 seviyelerine çıktığını belirten Memiş, "Küresel piyasalarda  doların değer kazanmasının, emtia fiyatlarını baskılayabileceğini düşünüyoruz.  Altının ons fiyatının yükselişine devam edebilmesi için 1.165 dolar seviyesinin  üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Memiş, doların 3,60 lirayı görmesi ve altının ons fiyatındaki  toparlanmanın, gram altının 134 lirayı test etmesine neden olduğuna değinerek,  135 lira seviyelerinin gram altın yatırımcısı için satış fırsatı olarak  değerlendirilebileceğini kaydetti.






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