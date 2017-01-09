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Altının gramı 139 lirayı aştı! Çeyrek altın fiyatları ise...
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlayarak 139 liranın üzerine çıktı. Yatırımcının yakından takip ettiği çeyrek altın fiyatları ise bugün 228 liradan işlem görüyor.

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Tarih: 09-01-2017 11:19
Altının gramı 139 lirayı aştı! Çeyrek altın fiyatları ise...
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Serbest piyasada altının gramı, geçen haftanın son işlem gününde  dolar/TL'deki yükselişe paralel günü yüzde 0,83 artışla 137,6 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da yükselişle başlayan ve 139,2 lirayı gören gram altın,  saat 11.00 itibarıyla yüzde 1 artışla 139 liradan alıcı buluyor. Şu dakikalarda  Kapalıçarşı'da çeyrek altın 228, Cumhuriyet altını 932 liradan satılıyor.  

Altının ons fiyatı ise geçen haftanın son işlem gününde 1.181 dolar  seviyesinden güne başlamasına karşın bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,67  değer kaybıyla 1.173 dolardan tamamladı. Bugün yatay bir seyir izleyen altının  onsu, şu dakikalarda 1.173 dolardan işlem görüyor.

Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta cuma gününe kadar ABD 10  yıllık tahvil faizlerindeki sert gerilemenin altın fiyatlarını olumlu yönde  desteklediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cuma günü merakla beklenen ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı.  Veri 175 bin kişilik beklentilere rağmen 156 bin kişi olarak açıklandı. İşsizlik  oranı ise 0,1 puanlık bir artış ile yüzde 4,7'ye yükseldi. Açıklanan veriler  arasında doların değer kazanmasını destekleyen ise saatlik ücretlerdeki artış  oldu. Yıllık bazda yüzde 2,9 artış gösteren saatlik ücretler 7 yılın en güçlü  artışını kaydetti."

Söz konusu gelişmelerin küresel piyasalarda doların değer kazanmasına,  emtia fiyatlarında satışlara neden olduğunu belirten Memiş, dolar/TL'nin ise  bugün tarihi zirvesi olan 3,69'u test ettiğini, altının gram fiyatının da buna  bağlı olarak 139 lirayı aştığını kaydetti.

Memiş, altının gram fiyatının bugün 137-140 bandı arasında, altının  ons fiyatının ise 1.165-1.175 dolar arasında işlem görebileceği öngörüsünde  bulundu.

  
 






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