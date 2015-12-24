Amatör Takımlara Malzeme Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya destek anlamında kent genelinde yeşil sahalarda top koşturan 61 Spor Kulübüne malzeme yardımında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada; "Sporu bir yaşam felsefesi ve akademi olarak düşünüyoruz. Kentimizdeki lisanslı futbolcu sayısını artıracağız" dedi.

GAP Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende Büyükşehir Belediyesine bağlı spor tesislerinin Akademik bir okul gibi hizmet vereceğini belirten Başkan Çiftçi; "Amatör Spor Kulüplerimiz ile birlikte gençlerimizin her zaman yanında olarak spora da desteklerimiz devam edecektir. Tesislerimizi spor okuluna, spor fabrikasına dönüştürmeye çalışıyoruz. Spor tesislerimizdeki bütün öğrencilerimizi yetenekleri ölçüsünde lisanslı birer sporcu haline getireceğiz. Sporcularımıza lisans verdiğimiz takdirde spor da bir yaşam felsefesi haline gelecektir. Büyükşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olacağız" diye konuştu.

Çiftçi konuşmasının ardından genç sporculara dağıtılmak üzere 61 takımın temsilcilerine, içinde bin 180 adet forma, şort, tozluk, tekmelik, krampon, bin 220 adet eşofman, yağmurluk, 295 adet futbol maç topu, 61 adet malzeme çantasının yanı sıra Karate, Basketbol, Güreş kulüplerine de malzeme desteğinin dağıtımını yaptı.

Spor malzemelerini alan sporcular ve kulüp temsilcileri de desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti.

( Gazeteipekyol)

