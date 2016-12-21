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Amedsporlu Şehmus Özer, Uçuruma Yuvarlandıktan Sonra Donarak Hayatını Kaybetmiş
Elazığ'da ölü bulunan Amedsporlu Şehmus Özer'in, yapılan otopside yaralandıktan sonra donarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Amedsporlu Şehmus Özer, Uçuruma Yuvarlandıktan Sonra Donarak Hayatını Kaybetmiş
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Kendisinden 2 gündür haber alınamayan, dün Elazığ'da cesedi bulunan Amedspor kaptanı Şehmus Özer'in (36) ölümüyle ilgili kahreden detay ortaya çıktı.

Özer'in aracının uçuruma yuvarlandıktan sonra uçurumun dibindeki bir çukura düştüğü, bu yüzden yoldan geçenler tarafından görülmesinin zorlaştığı da belirlendi. Özer'in aracını kazadan 2 gün sonra olay yerinden geçenler tesadüfen görerek polise haber vermiş...

DONARAK ÖLMÜŞ

Yapılan ilk ön otopside Özer'in yaralandıktan sonra donarak öldüğü tespit edildi. Özer'in ailesi Elazığ Adli Tıp Kurumu'ndan bugün cenazeyi teslim alarak Diyarbakır'a götürecek. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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