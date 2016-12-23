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Anayasa değişikliği teklifi bugün komisyonda görüşülecek
AK Parti ve MHP’nin uzlaştığı Anayasa değişikliği bugün Anayasa Komisyonu’nda görüşülmeye başlıyor.Komisyonda kavga çıkmaması için söz isteyen muhalefet milletvekillerinin de konuşması sağlanacak.

Anayasa değişikliği teklifi bugün komisyonda görüşülecek
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 AK Parti ile MHP arasındaki görüşmelerle şekillendirilen cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin Anayasa değişiklik teklifi bugün TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak. Saat 16.00’da başlayacak görüşmelerde AK Parti ve MHP kanadı ile pakete karşı çıkan CHP ve HDP arasında taktik savaşları yaşanacak.

ÇALIŞMALARIN 1 HAFTA SÜRMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR
Habertürk'te yer alan habere göre aralarında Cumhurbaşkanı’nın yetkilerine dair düzenlemelerin yer aldığı maddelerin yanı sıra yargıya ilişkin de yeni düzenlemelerin bulunduğu 21 maddelik paket için komisyona muhalefetin de çıkarma yapması bekleniyor. Bu nedenle komisyon çalışmalarının bir hafta sürmesi öngörülüyor. CHP’nin komisyona 100 milletvekiliyle yığınak yapıp, konuşma talep ederek görüşme sürelerini olabildiğince uzatma çabasına karşılık, muhalefetin “yangından mal mı kaçırılıyor” eleştirilerine zemin oluşturmamak için iktidar özel bir taktik izleyecek. Komisyonda söz isteyen muhalefet milletvekillerine söz verilecek.

Komisyon üyesi olmayan milletvekillerine de belli sürelerle konuşma hakkı tanınacak. CHP’nin kavga çıkarmadan eleştirilerini sıralama gayreti gösterme kararlılığı karşısında iktidar da yumrukların havada uçuştuğu bir ortamda başkanlık sisteminin dayatıldığı eleştirisi ve propagandasına yol açmamak için dikkatli bir görüşme yönetimi sergileyecek.Komisyon görüşmelerinin sadece iç kamuoyunun değil, 15 Temmuz sonrası yaratılmak istenen anti demokratik yönetim algısına karşı dış kamuoyunun da dikkatini çekeceği göz önünde bulundurularak, bu olumsuz algıya hizmet edilmemesi için hesaplı hareket edilecek.

DEĞİŞİKLİK TALEBİ GELMEDİ
Bu nedenle kavgalara karşı özel bir hassasiyet sergilenecek. Bu arada, CHP’nin önerge vermeme kararı nedeniyle pakette teknik düzenleme konusunda gözler iktidar kanadına çevrildi. Ancak teknik de olsa henüz AK Parti - MHP kanadında bir değişiklik hazırlığı olmadığı bildirildi. AK Parti kaynakları, teklifin milletvekillerine gönderildiğini ve ne kendi milletvekillerinden ne de MHP kanadından bir değşiklik talebi gelmediğini kaydetti.

Kulislerde paketin en çok 18 yaşa seçilme hakkı getiren düzenleme ile yedek vekilliğin milletvekilleri arasında tartışma yarattığı belirtiliyor. Kulislerde, 18 yaşında milletvekilliğinin faydalı olmayacağı, 18 yaşında milletvekili seçilen kişinin vekillikten sonra geri kalan hayatının zorlu geçebileceği, yedek vekilliğin de can güvenliği ve karalama kampanyaları açısından sorun yaratabileceği endişeleri dile getiriliyor.

 

kaynak: milliyet.com.tr




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