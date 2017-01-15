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Anayasa değişiklik teklifinin 14’üncü maddesi kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda, Hakimler ve  Savcılar Yüksek Kurulunun yapısında ilişkin 14. maddesine 341 kabul, 133 ret oyu  verildi.

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Tarih: 15-01-2017 11:56
Anayasa değişiklik teklifinin 14’üncü maddesi kabul edildi
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TBMM Genel Kurulunda, teklifin 14. maddesinin gizli oylamasına 483  milletvekili katıldı. Oylamada 341 kabul, 133 ret oyu kullanıldı, 4 oy boş, 4 oy  geçersiz, 1 oy çekimser çıktı.

Teklifin 14. maddesinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun  yapısında değişikliğe gidiliyor.

Maddeye göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı, Hakimler ve  Savcılar Kurulu şeklinde değişecek. Kurulun üye sayısı 13, daire sayısı 2 olacak.  Kurula Adalet Bakanı başkanlık edecek ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı da kurulun  tabii üyesi olarak görev yapacak.

Kurulun 3 üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı  gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından, 1  üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri  yitirmemiş idari yargı hakim ve savcıları arasından cumhurbaşkanınca; 3 üyesi  Yargıtay üyeleri, 1 üyesi Danıştay üyeleri, 3 üyesi nitelikleri kanunda  belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim  üyeleri ile avukatlar arasından TBMM tarafından seçilecek.

Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az  birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması gerekecek.

Kurulun TBMM tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular,  Meclis Başkanlığına yapılacak. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet  Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderecek.

Komisyon, her bir üyelik için 3 adayı, üye tam sayısının 3'te 2  çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin  sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu  aranacak. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde her bir üyelik için en çok  oyu alan 2 aday arasında ad çekme usulüyle aday belirleme işlemi tamamlanacak.

TBMM, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye  için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapacak. Birinci oylamada üye tam sayısının 3'te  2 çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada  üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği  takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi  tamamlanacak.

Üyeler, 4 yıl için seçilecek. Süresi biten üyeler bir kez daha  seçilebilecek.

Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30  gün içinde yapılacak. Seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan kurul üyeliğinin  boşalması durumunda, bunu takip eden 30 gün içinde yeni üyelerin seçimi  yapılacak.
 






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