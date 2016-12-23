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Ankara'da polise silahlı saldırı!
Başkent'te, devriye gezen polis ekibine ateş açıldı...

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Tarih: 23-12-2016 16:46
Ankara'da polise silahlı saldırı!
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Habertürk'te yer alan habere göre Başkent'te, devriye gezen polis ekibine silahlı saldırıda bulundu. Kurşunlardan biri, polis otosunun arka kapı camına isabet etti. Polis, saldırganları yakalamak için dar sokaklardan oluşan mahalleyi abluka altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kale Mahallesi 2. Sokak'ta devriye gezen polis otosunu gören 4 şüpheli kaçmaya başladı. Polis ekibinin üzerine tabancayla 5 el ateş eden zanlılar, Yasa Sokak istikametine doğru koşarak uzaklaştı. Kurşunlardan biri, polis otosunun arka kapı camına isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

MAHALLE ABLUKAYA ALINDI

Saldırıya uğrayan polisler, telsizlerle destek çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, mahalleyi abluka altına aldı. Olayın terörle ilgili olması ihtimaline karşı, bölgeye özel harekat ekipleri ve zırhlı araçlar sevk edildi. Mahallenin giriş ve çıkışları kapatılırken, dar sokaklarda saldırganları arama çalışması başlatıldı. Polis, şüpheli gördüğü şahısları olay yerinde sorguya çekti.

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği sokakta delil arama çalışması gerçekleştirdi.

Sokakta, zanlıların tabancasından çıktığı düşünülen 5 adet boş mermi kovanı bulundu.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.





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