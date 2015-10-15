Ankara'daki Saldırı, Mersin'de Düzenlenen Yürüyüşle Protesto Edildi

Ankara'da 97 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı, Mersin'de Emek ve Demokrasi Platformu tarafından AK Parti Akdeniz İlçe Başkanlığı'na düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. "Yastayız-Grevdeyiz" adıyla düzenlenen yürüyüşte, iki kez TOMA'larla önü kesilen grup, parti binası yakınına siyah çelenk bıraktı.

Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin iki günlük grev kararı almasının ardından bugün işbaşı yapmayan Mersin Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, saldırıyı yürüyüş ve AK Parti önüne siyah çelenk bırakarak protesto etti. Yürüyüş için sabah saat 10.00'dan itibaren İstiklal Caddesi üzerindeki Özgür Çocuk Parkı'nda toplanmaya başlayan yüzlerce kişi, sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi. Park içerisine, sendika ve meslek odalarının görevlileri tarafından üstleri aranarak giren ve sayıları giderek artan grup, daha sonra buradan harekete geçerek yürüyüşe başladı. Ancak, en önde Mersin grubuyla Ankara'ya giden ve saldırıda yaşamını yitiren Mersin Üniversitesi öğrencileri Şebnem Yurtman, Elif Kanlığoğlu ile Ali Deniz Uzatmaz'ın fotoğraflarını taşıyanlar ile siyah çelengin yer aldığı kortejin önü, henüz yürüyüşün başında parkın yanındaki kavşakta TOMA'lar ve çevik kuvvet ekipleri tarafından kesildi. Sendika temsilcileri ve emniyet yetkilerinin yaptığı uzun görüşmenin ardından, polis grubun yürüyüşüne izin verdi.

ANKARA'DAKİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ

GRUBUN ÖNÜ İKİNCİ KEZ KESİLDİ

"Saat 10.10.10 Ankara Katliamı. Yastayız, İsyandayız", "Ankara Katliamını Protesto Ediyoruz", "Artık Yeter Ölmek İstemiyoruz, Yaşatmak İçin Barış Hemen Şimdi" yazılı pankartlar açarak yürüyen ve yol boyunca slogan atan kortejin güvenliği, yürüyüş boyunca el ele tutuşarak zincir oluşturan görevliler tarafından sağlandı. Caddelerdeki vatandaşların da alkışlarla destek verdiği grup, İstiklal Caddesi ve Bahçeler Caddesi'ni takiben, AK Parti Akdeniz İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu Zeytinlibahçe Caddesi'ne çıktı. Grubun önü burada ikinci kez TOMA'lar tarafından kesildi. Kortej, parti binasına yaklaşık 50 metre mesafede Mersin Adliye Sarayı önünde durdurulurken, kalabalık alkışlar, ıslıklar ve sloganlarla duruma tepki gösterdi. Emniyet görevlileri ile grup temsilcilerinin yaptığı görüşmeler sonucunda, TOMA'lar çevik kuvvet ekipleri 20 metre daha geriye çekildi. AK Parti binasına biraz daha yaklaşan grup, sloganlar atarak hükümeti protesto etti.

Caddede grubun tamamı otururken, KESK, DİSK, TMMOB ve TTB adına açıklamayı Mersin Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Özbay yaptı. Özbay, yapılan bütün vahşete, şiddete, katliamlara rağmen eşit, özgür, demokratik bir ülkede bir arada yaşamı ve barışı savunmaktan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. Saldırıdan AK Parti'yi sorumlu tutan Özbay, "Bizler, emek, barış ve demokrasi mücadelesinde kaybettiğimiz yoldaşlarımıza söz veriyoruz: bu ülkeye, bu topraklara, bu halklara eşitlik, barış, özgürlük ve demokrasi getirene kadar mücadelemiz yılmadan, korkmadan, geri çekilmeden devam edecektir. Savaşa inat barış hemen şimdi" dedi.

Açıklamanın ardından Ankara'da hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Eylemde daha sonra, KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve Türk-İş temsilcisi 5 kişi, yanlarında getirdikleri siyah çelengi, TOMA'lar ve zırhlı araçların arasına bıraktı. Eyleme katılanlar, daha sonra Zeytinlibahçe Caddesi'nden İstiklal Caddesi'ne çıkarak yeniden Özgür Çocuk Parkı'na döndüler. - MERSİN

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