Apartman Yangınında Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

Şanlıurfa'da bir aparmanın asansör boşluğunda çıkan yangın nedeniyle 5 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, yangın Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Selçuklu Mahallesi 3681. Sokak'taki 4 katlı bir apartmanda çıktı. İddiaya göre, kullanılmayan asansör boşluğuna konulan odunların tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer katlara da sıçrayınca içeride bulunan 5 kişi mahsur kaldı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalanları itfaiye aracının merdiveniyle aşağı indirdi. Dumandan etkilendikleri belirlenen İbrahim Ç., Musa K., Mustafa S., Ali A. ve Hatun A. olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.



Öte yandan, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri de dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiyecilere olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından oksijen verildi.



Yangın sonrası apartmanda yaşayanlar gözyaşlarına boğuldu. Yangının asansör boşluğuna her katta tahta yerleştirilerek odunluk olarak kullanılması nedeniyle büyüdüğü ve en üst kata kadar çıktığı belirlendi.



Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA