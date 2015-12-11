Reklam
Bugun...


Araştırma sonucu şaşırttı! Facebook kullanmayanlar...
Danimarkalı bilim insanlarının araştırmasına göre, sosyal paylaşım sitesi Facebook’u kullanmayan insanlar kendilerini daha mutlu hissediyor.

Araştırma sonucu şaşırttı! Facebook kullanmayanlar...
+ -

NTV’nin haberine göre 1095 kişinin katılımıyla yapılan bir araştırmada, katılımcıların yarısı bir hafta boyunca Facebook'u kullanmadı, diğer yarısı ise sosyal ağı kullanmaya devam etti.

7 gün sonra yapılan analizlere göre, Facebook'u kullanmayanlar, kullananlara kıyasla daha iyi ve dengeli hissettiklerini bildirdi.Facebook'u kullanmayan grup, daha iyi konsantre olup, daha az stresli hissettiklerini de vurgularken, kurdukları sosyal iletişimlerden de oldukça memnundular.

Kopenhag merkezli Happines Research Enstitüsü'nden Meik Wiking, “Sonuçlar bizi şaşırttı“ dedi. Wiking, iki grup arasındaki açık farkın görülebildiğini söyledi.




Bu haber 97 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Sosyal medyada terör paylaşımına 8 gözaltı!Sosyal medyada terör paylaşımına 8 gözaltı!
Google’dan engellilere müjde!Google’dan engellilere müjde!
Instagram'dan bomba yenilik!Instagram'dan bomba yenilik!
40 liraya akıllı telefon geliyor40 liraya akıllı telefon geliyor
37 dolarlık iPhone'lar satışta37 dolarlık iPhone'lar satışta
Araştırma sonucu şaşırttı! Facebook kullanmayanlar...Araştırma sonucu şaşırttı! Facebook kullanmayanlar...
IPhone kullanıcılarına müjdeIPhone kullanıcılarına müjde
Google'da 10 Kasım değişikliğiGoogle'da 10 Kasım değişikliği
Telefon alırken nelere dikkat etmeliyizTelefon alırken nelere dikkat etmeliyiz
Apple uygulaması Android'de!Apple uygulaması Android'de!
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Ahin Güneş Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI