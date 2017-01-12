Arkeologlardan Göbeklitepe Tepkisi

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, "Dünya tarihini alt üst etmiş ve birçok yeni fikirler üretmiş Göbeklitepe için belgeselde anlatılanlar tarihle örtüşmüyor" ifadesini kullandı.

Bölgesel Turist Rehberler Odası üyeleri ve Şanlıurfa'daki arkeologların da aralarında bulunduğu bir grup, kent merkezine 18 kilometre mesafede, Örencik Mahallesi yakınlarındaki Göbeklitepe'deki kazı alanını ziyaret etti.

Grup adına açıklama yapan Prof. Dr. Önal, bir süre önce yayınlanan "Suların, Ateşin ve Taşların İmparatorluğu" belgeselinde yanlış ifadelerin bulunduğunu savundu.

Göbeklitepe'nin, Hazreti İbrahim ve ilahi dinlerle bir ilgisinin bulunmadığını ifade eden Önal, "Göbeklitepe oldukça önemli bir yer. Bunu dünya kabul ediyor. Göbeklitepe insanlık tarihinde bilinen ilk anıtsal tapınaktır. Hazreti İbrahim Göbeklitepe'den 7 bin 700 yıl sonra yaşamıştır ve bununla bir ilgisi yoktur. Hazreti İbrahim'in buradaki 'T' şeklindeki anıtsal eserleri parçalamış gibi yanlış algı oluşturulmaya çalışılması son derece yanlış ve üzüntü vericidir. Dünya tarihini alt üst etmiş ve birçok yeni fikirler üretmiş Göbeklitepe için belgeselde anlatılanlar tarihle örtüşmüyor." diye konuştu.

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da Göbeklitepe'nin insanlık tarihinin göz bebeği olduğunu ifade ederek, "Buranın put merkezi olarak anlatılması son derece yanlış." dedi.

Göbeklitepe

İlk kez 1963'te İstanbul ve Chicago Üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen Göbeklitepe'deki kazı çalışmaları, 53 yıldır sürüyor. Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesi tarafından 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarla, neolitik döneme ait, boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton arasında değişen, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü, insan heykeli ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi tarihi eserler gün yüzüne çıkarıldı.

"Dünyanın en eski tapınak merkezi" olduğu belirtilen ve 5 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Göbeklitepe'nin tanıtımı için çeşitli projeler yürütülüyor.