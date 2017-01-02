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Artık, AÖF not sisteminde 4 yanlış 1 doğruyu götürecek
AÖF not sistemi değerlendirmesinde değişiklik yapıldı. Uzun zamandır tartışma konusu olan AÖF sınavlarında artık 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. Çoktan seçmeli Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 5 seçenekli test tipi sorularda, 4 yanlışın bir doğru cevabı eksiltmesi, AÜ Senatosunca karara bağlandı.

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Tarih: 02-01-2017 15:47
Artık, AÖF not sisteminde 4 yanlış 1 doğruyu götürecek
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AÖF sınav sisteminde değerlendirme konusunda yaptığı değişikliği resmen duyurdu. Uzun zamandır tartışma konusu olan AÖF sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürecek konusu netleşti. Rektörün açıklamsı üzerine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarında artık dört yanlış bir doğruyu götürecek. Yapılan açıklama ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarında artık dört yanlış bir doğruyu götürecek. Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 29/03/2016 tarihli ve 75850160-106-E.26361 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir.
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı gereği, 2016-2017 öğretim yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosu'nun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.
 
Anadolu Üniversitesi gerek temel öğrenme materyali olan kitaplarda gerekse destek materyali olarak https://ekampus.anadolu.edu.tr içinde yer alan kaynaklarda sürekli güncelleme yapmaktadır. Bu anlamda gelişen teknolojinin sunduğu bütün imkânlar seferber edilerek Türkiye'nin en büyük e-öğrenme platformu siz öğrencilerimiz için hizmet vermektedir. Öğrenci başarısının artırılması için sürdürülebilir projeler geliştirilmeye devam edecektir.
 
Öğrencilerimizin Açıköğretim bürolarından teslim aldıkları güncellenmiş kitaplar ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresi dışında herhangi bir kaynaktan yararlanmamalarını önemle hatırlatırız. Kurum dışı kaynakların güncel olmayacağı ve mağduriyetlere neden olacağının bilinmesi gerekmektedir.
 
Tüm öğrencilerimize duyurulur.






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