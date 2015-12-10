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Asfalt Caddesi'ne Yeni Asfalt
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yer alan Asfalt Caddesi ve Samsat Meydanı'nın yollarının bir günde asfaltlayıp trafiğe açtı.

Asfalt Caddesi'ne Yeni Asfalt
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Şanlıurfa'nın ilçelerinde çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yer alan Asfalt Caddesi ve Samsat Meydanı'nın yollarının 1 günde asfaltlayıp trafiğe açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama göre, Asfalt Caddesi ve Samsat Meydanında yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçmek için geçtiğimiz günlerde yeni yol düzenlemesine giden Büyükşehir Belediyesi, bölgede revizyon çalışmaları başlatarak eskiyen asfaltın yerine standartları yüksek yeni yollar kazandırdı. Trafik akışının aksamaması için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürerek 1 günde yolları asfaltlayarak araç trafiğine açan Büyükşehir Belediyesi, tarihi mekanlara giden en işlek caddelerin standartlarını yükseltti. Şanlıurfa'nın tüm ilçelerinde olduğu gibi kent merkezinin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin özverisi, vatandaşların takdirini topluyor.

EYYÜBİYE, YENİ BULVARA KAVUŞUYOR

Eyyübiye ilçesinde Briketçiler Sitesi'nin istimlak sorunun çözüp Briketçi esnafının yeni yerine taşınmasını sağladıktan sonra bölgeye yeni bir bulvar kazandırmak için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, söz konusun yolun asfalt çalışmalarına başladı. Eyyübiye bölgesindeki trafik akışını oldukça rahatlatacağına inanılan yolda hummalı bir çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bulvarı 1 gün gibi kısa sürede asfaltlayarak araç trafiğine açmayı hedefliyor. Çalışmalardan dolayı memnun olan Bölge halkı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti. Bölge esnafı olan Celal Bulut," Allah razı olsun yollarımız eskiden çok kötüydü sağ olsunlar yollarımızı şimdi yapıyorlar, asfalt yapıyorlar, Büyükşehir'e teşekkür ediyoruz" dedi.
( Gazeteipekyol)




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