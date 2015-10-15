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Asrın Projesi' ile KKTC'de Mutlu Son
Mersin'in Anamur İlçesi'nden KKTC'ye denize döşenen 80 kilometre uzunluğundaki borularla su temin edilmesi için temeli 7 Mart 2011'de atılan ve 'Asrın Projesi' olarak nitelendirilen şebekenin açılışı 17 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katılacağı törenle yapılacak.

Asrın Projesi' ile KKTC'de Mutlu Son
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Mersin'in Anamur İlçesi'nden KKTC'ye denize döşenen 80 kilometre uzunluğundaki borularla su temin edilmesi için temeli 7 Mart 2011'de atılan ve 'Asrın Projesi' olarak nitelendirilen şebekenin açılışı 17 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katılacağı törenle yapılacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Anamur'un Dragon Çayı üzerine inşa edilen Türkiye ve KKTC'yi denizin altından bağlayan projenin içme suyu arıtma tesisi ve dağıtım hatları dahil maliyeti 1 milyar 255 milyon lira oldu. KKTC İçme suyu Temini Projesi'nin son parçasının yerleştirilmesi ile tamamlanan deniz geçişi 80 kilometre 151 metre uzunluğunda, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte ve askıda geçiyor. Deniz geçişi 1600 milimetre çapındaki, yüksek yoğunluklu polietilen boru hattından oluşuyor. Proje kapsamında Dragon Çayı üzerine yapılan Alaköprü Barajı'ndan alınan su, Anamuryum Dengeleme Deposuna getirilerek, Anamuryum Dengeleme Deposu'ndan kontrollü bir şekilde Deniz Geçişi İsale Hattı'na verilmeye başlandı ve adaya ilk su geçen hafta ulaştı.

Yıllık 75 milyon metreküp su, Girne yakınlarında inşa edilen Geçitköy Barajı'na aktarılacak ve KKTC'nin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Bu suyun yarısı içme suyu kalan kısmı da sulama suyu olarak kullanılacak.

Ayrıca proje için inşa edilen Alaköprü Barajı ile Anamur İlçesi'nde de 83 bin 600 dekar alan suya kavuşacak.

Sulama sistemi ise yağmurlama ile damlama sulama şeklinde olacak. Böylece eski sistemler terk edilerek su tasarrufu en üst seviyeye ulaşacak. Proje ile toplam 7 bin 525 kişiye ilave istihdam imkanı ve yıllık 80 milyon lira net gelir artışı sağlanacak.

VALİ İNCELEME YAPTI

7 Mart 2011'de temeli atılan projenin açılışı da 17 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katılacağı törenle yapılacak. Alaköprü Barajı'nda incelemelerde bulunan Mersin Valisi Özdemir Çakacak, barajın açılışa hazır olduğunu belirterek, "Bu denli büyük ve Asrın Projesi olarak nitelenen yatırımın, Akdeniz'in incisi Mersin'e ve Mersin üzerinden KKTC'ye kazandırılmış olmasının verdiği haklı gururu yaşıyoruz. Proje ile KKTC'de 48 bin 240, Anamur'da da 84 bin dekarlık bir alanda yapılacak sulu tarım ile da yüksek gelir artışları sağlanacaktır" dedi. - Mersin




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