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Ateşkesle bilikte 2 bin 200 aile Halep’e döndü
Birleşmiş Milletler Suriye İnsani Yardım Koordinatörlüğü şimdiye kadar 2.200 ailenin Halep’in doğusuna döndüğünü açıkladı.

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Tarih: 07-01-2017 10:41
Ateşkesle bilikte 2 bin 200 aile Halep’e döndü
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Halep, Suriye’nin en güzide şehirlerinden. Ancak, yıllardır süren iç savaş nedeniyle büyük bir yıkıma sahne oldu. Evler, sokaklar, iş yerleri harabeye döndü. Güçler çatışmasının yaşandığı ringe dönüşen kentten siviller canını zor kurtardı. Altı yıla yaklaşan Suriye savaşında, 2017’nin ilk günlerinde alınan en iyi haber akan kanın bir şekilde durması. Badireler atlatan kent, hala kendine gelmiş değil. Yıkılan yerleri yeniden inşa etmek zaman alacak. Ancak siviller, ateşkesin ardından evlerinin özlemiyle yola düştü.

Birleşmiş Milletler Suriye İnsani Yardım Koordinatörlüğü şimdiye kadar 2.200 ailenin Halep’in doğusuna döndüğünü açıkladı. Endişelerini de belirtti. zira, hava çok soğuk ve savaştan dolayı evlerin hiçbirinde ne cam var ne de kapı. Her şeye rağmen Haleplilerin eve dönme nedeni, ateşkesle birlikte yeşeren umutlar.

Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, defalarca hayal kırıklığına uğratılan masum sivillerin umudunun sönmemesi için barışa şans verilmesini istiyor. Öte yandan dönüşlerin başladığı Doğu Halep’te 116 bin kişinin insani yardıma ihtiyacı var. Bunlar, barınma, sağlık, hijyen, eğitim, gıda ve elektrik. Şu anda bölgede yaklaşık olarak 1,5 milyon insanın yaşadığı tahmin ediliyor.






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