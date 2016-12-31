Avrasya Tüneli’nde bir şerit daha trafiğe açıldı
Avrasya Tüneli’nin Avrupa’dan Anadolu yakası istikametinde bir şerit daha trafiğe açıldı
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|Tarih: 31-12-2016 20:47
20 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılan Avrasya Tüneli’nin bir şeridi daha trafiğe açıldı. Açıldığı günden bu yana tek şeritli olarak trafik geçişinin olduğu Avrasya Tüneli’nde Avrupa’dan Anadolu Yakası istikametinde bir şerit daha trafiğe açıldı. Şeridin trafiğe açılmasıyla araçların rahatlıkla karşıya geçtiği gözlendi.
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