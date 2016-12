Ayhan, Hendekleri Savundu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, HDP'nin sokağa çıkma yasaklarına ilişkin verdiği grup önerisine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir konuşma yaptı.

Birlikten, beraberlikten yana bir iradeyi ısrarla savunan Kürt halkının iradesinin IŞİD'leşen bir zihniyetle kırılmaya çalışıldığını kaydeden Ayhan, "Kürt halkı kimseyle birlikte yaşamaya mecbur değildir! Hendekler Kürt halkının yüz yıllık direniş hikâyesinin bir parçasıdır. Hiç kimse bunu saptırmasın ve çarpıtmasın." dedi.

AYHAN: YAZI DA, TURA DA DESEN SONUÇ DEĞİŞMEYECEK

7 Haziran seçimlerinin hemen ardından bir "devlet terörü"nün hayata geçirildiğini öne süren Ayhan, halkın öz yönetim yönündeki iradesinin polisiye ve askeri yöntemlerle terörize edildiğini de iddia etti. Ayhan, "Bu uygulamaların temel sebebi AKP'nin iktidarda olduğu dönem de dahil Kürt sorunundaki çözümsüzlük politikalarıdır." dedi. Konuşmasında Coen Kardeşlerin No Country For Old Man filmindeki katil ile kurban arasındaki 'yazı da, tura da desen sonuç değişmeyecek seni öldüreceğim' repliğiyle biten ünlü sahneye yer veren Ayhan, AK Parti'nin de bugün toplumun önüne sunduğu uygulamanın buna benzediğini ve 'ben her halükarda Kürt halkıyla, haklarını savunan herkesle savaşacağım' dediğini ifade etti.

'KÜRTLER BİRLİKTE YAŞAMAYA MECBUR DEĞİLLERDİR'

Kürt sorunun yüz yıllık bir sorun olduğuna vurgu yapan İbrahim Ayhan, geride kalan üç yıl boyunca sorunun çözümü adına ciddi bir iradenin ortaya konduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti : "Kürt Halkı bu iradeyi kendi öz yönetimini ve demokratik özerkliği inşa etme temelinde ortaya koydu. Barış masasından kalkmadı. Ama bu sürece kendi iktidarını daha fazla tahkim etmek adına seçim hesabıyla yaklaşan AKP ve Erdoğan masayı devirerek nokta koymuştur. Açıklıkla ifade etmek gerekir ki biz geçmişte de, bugün de birlikten beraberlikten yana olduk. Bunun sağlanması için de elimizden geldiğince gayret ve çaba içinde olduk. Binlerce insanımız katledildi, zindana atıldı, sürgün edildi ve her türlü işkenceye maruz bırakıldık. Ama çok iyi bilinmelidir ki Kürtler birlikte yaşamaya mecbur değillerdir. Siz birlikte yaşamanın önünü tıkarsanız Kürtler de kendi tercihlerini farklı bir şekilde ortaya koyma iradesini sonuna kadar gösterecektir. Kürtleri salt hendekler üzerinden değerlendirerek haklı bir mücadeleyi kriminalize etmek hakikati parçalamaktır. Hendekler Kürt halkının yüz yıllık direniş hikâyesinin bir parçasıdır. Hiç kimse bunu saptırmasın ve çarpıtmasın. Kürt halkı, kimliğini varlığını kültürünü savunmak adına 100 yılı aşkın bir zamandan beri mücadele yürüyor. Hendeklerin arkasındaki gençleri gerekçe göstererek Kürt halkına karşı bir savaşı başlatmak12 Eylül faşizminin, Kenan Evren zihniyetinin bir yansımasıdır. Sayın Davutoğlu inkarın asimilasyonun bittiğini söylüyor ama diğer yandan da kendi irademize, varlığımıza kimliğimize sahip çıktığımız için her gün bizi ölümle tehdit ediyor. Kendisine buradan sesleniyorum. Bizi tehditlerinizle korkutamazsınız. Her halükarda bu halkın onurlu direnişinin yanında olacağız. Onursuz, kimliksiz bir yaşamı asla kabul etmiyoruz. Ne yaparsanız yapın bu haklı, onurlu mücadelemizden bizi alıkoyamayacaksınız."

Bölgede derinleştirilmiş bir savaş konseptinin hayata geçirilmeye devam ettiğini ileri süren Ayhan, "Faşizme boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Binlercemiz öldü. Kendi onurumuz için, kimliğimiz için ölmekten çekinmeyeceğiz. Gerçeği parçalayarak sonuç alamazsınız." diye konuştu.

'IŞİD DE KOBANİ'DE CUMA İÇİN GÜN VERİYORDU'

Geçtiğimiz yıl Kobani'de IŞİD vahşetine karşı direnen halkla birlikte olduğunu söyleyen Ayhan, "Kürt halkı orada büyük bir insanlık mücadelesi yürüttü. Ne oldu IŞİD barbarlığı yenildi. Kobani barbarlara, vahşilere teslim edilmedi. Bu AKP'nin ve Erdoğan'ın IŞİD'e desteğine rağmen yapıldı. Bugün Cizre'de de, Nusaybin'de de, Silopi'de de, Sur'da da Kobani'de ortaya konan direnişe çarpacaksınız. Orda da bir insanlık, onur mücadelesi veriliyor. Kendine insanım diyen vicdan sahibi herkesin buna saygı göstermesi gerekiyor. Davutoğlu 'Cizre'de Cuma namazı kılacağım' diyor. IŞİD de Kobani'de Cuma için habire gün veriyordu. IŞİD'in kafası ve Davutoğlu'nun kafası aynıdır. IŞİD'leşen bir kafayla barbarlaşan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Son söz ya onurlu bir yaşam ya görkemli bir direniş. Her zaman halkımızın direnişinin yanında olacağız. Asla köleliği kabul etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Ayhan'ın konuşması üzerine AK Parti sıralarından itiraz ve protesto sesleri gelmeye başladı. ( Gazeteipekyol)