AYM PASO LIGİ İPTAL ETTİ ...

Anayasa mahkemesi yaptıgı toplantı sonunda TFF °"Nin yaklaşık 3 yıldır uyguladıgı paso lig kartlarını kanuna aykırı buldu ve Türkiye futbol liginde paso kart uygulamasını kaldırdı .uygulama hakkında büyük memnuniyetlerini dile getiren futbol taraftarları adalet yerini buldu . Bu paso kart tam bir futbol cinayeti idi .bu uygulamayı futbolun içine sokanlar tamamen türübün düşmanlıgı güden futbol ile alakası olmayan herşeyi ticari mantıkla düşünen mantıktir .bu uygulamanın nekadar yanlış bir uygulama oldugunu sadece AYM anladı ve futbolun üzerindeki ticari zihniyete dur dedi .bu kararla futbol federesyonu derhal paso lig ile alakasını kesip resmi gazetede yayınlanan ana yasa mahkemesinin kararını liglerde uygulamalıdır . Bunun için derhal hukukçularımız kararla ilgili gerekli girişimleri yapacaklar . Taraftarlar artık türübünde daha aktif , daha coşkulu olacak. Türübünler artık tıka basa dolacak diye görüş belirttiler .