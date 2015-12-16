Reklam
Bugun...


AYM PASO LIGİ İPTAL ETTİ ...
ANAYASA MAHKEMESİ TFF NİN YAKLAŞIK 3 SEZONDUR UYGULADIGI PASO LİG UYGULAMASINI İPTAL ETTİ .

+ -

Anayasa mahkemesi yaptıgı toplantı sonunda TFF °"Nin yaklaşık 3 yıldır uyguladıgı paso lig kartlarını kanuna aykırı buldu ve Türkiye futbol liginde paso kart uygulamasını kaldırdı .uygulama hakkında büyük memnuniyetlerini dile getiren futbol taraftarları adalet yerini buldu . Bu paso kart tam bir futbol cinayeti idi .bu uygulamayı futbolun içine sokanlar tamamen türübün düşmanlıgı güden futbol ile alakası olmayan herşeyi ticari mantıkla düşünen mantıktir .bu uygulamanın nekadar yanlış bir uygulama oldugunu sadece AYM anladı ve futbolun üzerindeki ticari zihniyete dur dedi .bu kararla futbol federesyonu derhal paso lig ile alakasını kesip resmi gazetede yayınlanan ana yasa mahkemesinin kararını liglerde uygulamalıdır . Bunun için derhal hukukçularımız kararla ilgili gerekli girişimleri yapacaklar . Taraftarlar artık türübünde daha aktif , daha coşkulu olacak. Türübünler artık tıka basa dolacak diye görüş belirttiler .




Bu haber 132 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Şanlıurfa'da donmuş gölet 2 can aldıŞanlıurfa'da donmuş gölet 2 can aldı
IŞİD üyesine sukiast düzenleyecek PKK'lılar yakalandıIŞİD üyesine sukiast düzenleyecek PKK'lılar yakalandı
El Bab'da Şehit Olan Asker Sayısı 14'e ÇıktıEl Bab'da Şehit Olan Asker Sayısı 14'e Çıktı
Doğu kadınının 'rol modeli'Doğu kadınının 'rol modeli'
Tipioğlu'ndan, Pınarbaşı'na ziyaretTipioğlu'ndan, Pınarbaşı'na ziyaret
Yeni Cezaevi Yolu Tehlike SaçıyorYeni Cezaevi Yolu Tehlike Saçıyor
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 GözaltıŞanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı
İhtiyaç Sahiplerinin Evlerini Onarıyorlarİhtiyaç Sahiplerinin Evlerini Onarıyorlar
TÜRKEŞ ŞANLIURFA'YI FETH ETTİ !!!... TÜRKEŞ ŞANLIURFA'YI FETH ETTİ !!!...
SÖZ VERDİYSEK, YAPARIZ SÖZ VERDİYSEK, YAPARIZ
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Ahin Güneş Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI